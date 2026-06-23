GTA 6 : un prix allant de 89,99 € à 199,99 € ? Possible, mais un insider n’y croit pas

Une série de fiches produit repérées sur le site portugais de la FNAC a semé la panique ce week-end en attribuant à GTA VI un tarif de 89,99 € en édition standard. Deux jours plus tard, l’hypothèse vacille sérieusement.

Tout part d’une trouvaille publiée dimanche sur le forum Resetera. Un internaute y repère quatre références PS5 sur la FNAC Portugal, rattachées au nom de code « RS » et à la date du 19 novembre 2026, jour de sortie confirmé de Grand Theft Auto VI.

L’édition de base est affichée à 89,99 €. Deux déclinaisons montent à 119,99 € et 199,99 €. Les fiches sont retirées en quelques heures, mais les captures circulent déjà à grande vitesse. À 89,99 €, GTA VI dépasserait le plafond actuel de 79,99 € pratiqué sur les grosses sorties console en Europe.

Une fuite qui ne résiste pas à l’examen

Dès le lendemain, billbil-kun, leaker reconnu pour la justesse de ses analyses tarifaires, passe les fiches au crible. Son verdict repose sur un détail technique décisif : les codes EAN associés aux références FNAC ne correspondent pas aux préfixes que Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar, utilise habituellement pour ses produits.

Pour lui, ces tarifs relèvent de simples placeholders, des valeurs provisoires que les enseignes insèrent dans leurs systèmes en attendant les données officielles.

Looks like many people (including R*) are trying to disturb my holidays



Those SKUs are just placeholders bcz EAN codes (like UPC in US) aren’t belonging to Take2 traditional games prefixes



So those prices are random ones



(& Sorry, w/o my PC, can’t do much to get real prices) pic.twitter.com/E7982km1lh — billbil-kun (@billbil_kun) June 21, 2026

Le chiffre de 89,99 € reste toutefois très plausible au regard de la tendance haussière du marché. Le doute sera levé dans les prochaines heures : les précommandes officielles ouvrent le 25 juin.