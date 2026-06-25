GTA 6 à 60 € : des sites marchands cassent déjà le prix du jeu

Les précommandes de GTA 6 sont désormais ouvertes. Affiché au prix officiel de 79,99 € pour son édition standard, le blockbuster de Rockstar est déjà proposé à un tarif plus avantageux chez certains détaillants.

GTA 6 est enfin disponible en précommande © Rockstar

GTA 6 est entré dans sa dernière ligne droite. Comme prévu, les précommandes du jeu le plus attendu de l’histoire ont débuté ce jeudi à minuit. On connaît ainsi enfin les prix en euros des deux éditions après des mois d’incertitude et de rumeurs contradictoires. En France, il est possible de précommander le titre au prix de 79,99 euros pour la version standard et de 99,99 euros pour la version ultime chez la plupart des détaillants.

GTA 6 est disponible en précommande chez les principaux détaillants

Bonne nouvelle, certains sites marchands ont déjà décidé de casser le prix de l’édition standard. On peut notamment trouver la version physique PS5 de GTA 6 à 60 euros sur Amazon ou encore sur le site d’E.Leclerc. De même, la mouture Xbox Series du titre bénéficie également d’une baisse de 20 euros chez les deux revendeurs cités (ici et ici).

Il est possible que ces remises attractives ne soient disponibles que pour une durée limitée. Si vous avez raté le coche, pas de panique ! D’autres revendeurs devraient également casser le prix du jeu d’ici la sortie officielle prévue le 19 novembre prochain. Rien ne sert de se presser ! Il vous reste encore plusieurs mois pour surveiller l’évolution des prix et comparer les offres des différentes enseignes.

Capture d’écran Amazon

Pour rappel, Rockstar a révélé mercredi que la version physique de GTA 6 ne contiendra pas de disque, au grand dam de la communauté. “La boîte de ce produit ne contiendra qu’un code de téléchargement permettant de lancer le préchargement à partir du 12 novembre. Aucun disque ne sera inclus dans la boîte”, confirme Amazon sur la fiche produit.

Si vous commandez avant le 20 novembre 2026, vous aurez droit au pack Vice City Vintage qui inclut :