GTA 6 s’affiche déjà dans les profils PSN et Xbox, pourquoi c’est une bonne nouvelle

Des joueurs sont parvenus à ajouter GTA 6 dans leur liste des jeux récemment joués sur le PlayStation Store et l’application Xbox. Ce bug a pu être exploité grâce à la publication des identifiants du jeu, prélude de l’ouverture des précommandes.

GTA 6 sortira dans quelques mois et les joueurs sont de plus en plus impatients. Alors que le lancement est prévu pour le 19 novembre, certains sont parvenus à ajouter le futur titre à leur liste PSN de jeux récemment joués. Le compte PlayStation Game Size, qui publie régulièrement des informations sur les sorties à venir, a révélé que les identifiants de GTA 6 apparaissaient dans la base de données de Sony.

Les identifiants de titres PlayStation sont des codes uniques attribués par le constructeur. Des petits malins ont rapidement compris que ces “title ID” permettaient de tromper le système en affichant le blockbuster de Rockstar sur leur profil. Certains se sont alors empressés d’exploiter le bug et d’inonder les réseaux sociaux avec des captures d’écran de leur profil PSN pour faire croire aux autres qu’ils avaient déjà pu lancer le successeur de GTA 5.

Modders managed to add GTA 6 to their recently played games tab using the new title IDs on PS5. pic.twitter.com/lTIobP9Y7D — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) March 1, 2026

GTA 6 : l’ouverture des précommandes se rapproche

En 2026, tous les moyens sont bons pour épater la galerie, surtout pour un titre aussi attendu. A noter que l’astuce fonctionne aussi sur l’application Xbox. Qu’on se le dise, personne ne joue réellement à GTA 6. Ce bug ne donne accès à rien : il n’y a ni téléchargement anticipé, ni démo cachée, ni aucune forme d’accès en avant-première. Toujours est-il que l’ajout des identifiants constitue un signe de l’arrivée imminente de la fiche produit sur le PlayStation Store.

L’ouverture des précommandes pourrait ainsi intervenir prochainement, la création des Title IDs étant une étape préalable nécessaire avant toute mise en ligne publique d’un jeu dans l’écosystème de Sony Interactive Entertainment. “Je pense que nous aurons bientôt des nouvelles du jeu, probablement le début des précommandes”, anticipe le leaker PlayStation Game Size.

Grand Theft Auto VI title IDs have been added to the PlayStation database.



I expect we’ll see something about the game soon, probably the start of pre-orders. pic.twitter.com/PBda1Jvr5p — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 1, 2026

Tout ceci n’est que spéculatif et il est possible que les précommandes n’ouvrent que cet été lorsque la campagne marketing sera ouverte. Cette étape est logiquement attendue de pied ferme, la communauté souhaitant connaître le prix de GTA 6 alors que de nombreuses rumeurs contradictoires circulent.