GTA 6 : ce morceau culte serait dans la bande-son du jeu

La musique sera au cœur du prochain GTA comme dans les précédents opus. Et un grand classique, que l’on pouvait déjà entendre dans San Andreas, devrait être au programme. Il s’agirait de “Ring My Bell”, tube disco emblématique d’Anita Ward.

Rockstar vise « la perfection » pour GTA 6. Programmé pour 2025, le jeu nous plongera dans les rues grouillantes de Vice City, sorte de Miami à la sauce du studio. Pour immerger les joueurs dans l’ambiance de la ville, la musique jouera évidemment un grand rôle. Après “Love Is A Long Road“, morceau choisi pour animer la première bande-annonce de GTA 6, un autre titre culte devrait être utilisé dans le jeu.

C’est du moins ce que laisse supposer la page Spotify d’Anita Ward. Celle-ci a été mise à jour avec le logo de GTA 6. Le changement serait survenu dans la seconde moitié du mois de février comme l’a repéré l’utilisateur de Reddit AlilBitTall. Cela ne doit rien au hasard. Le label de l’artiste n’aurait pas décidé d’utiliser le logo sans avoir obtenu l’aval de Rockstar. Il semble ainsi que Ward soit impliquée dans le futur jeu, auquel le rappeur T-Pain collabore aussi.

Le morceau “Ring My Bell” d’Anita Ward pourrait être utilisé dans GTA 6

Certes, le logo du prochain GTA n’est pas attaché à un morceau particulier sur l’espace Spotify d’Anita Ward. Mais lorsqu’on pense à l’artiste, on a immédiatement les notes de “Ring My Bell” qui résonne dans la tête. Ce tube disco culte sorti en 1979 avait initialement été composé pour Stacy Lattisaw. Il a finalement été interprété par Ward, devenant le plus gros succès de sa discographie. Il sera notamment repris par moult artistes à l’instar de Blondie, Tori Amos ou encore DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince.

Le morceau colle parfaitement à l’ambiance festive de Miami que les développeurs cherchent à retranscrire dans le jeu. Qui plus est, il se trouvait déjà dans la bande-annonce de GTA San Andreas à l’époque. Il ne s’agissait toutefois pas de la version de Ward mais d’une reprise reggae signée Blood Sisters que l’on pouvait écouter sur la station de radio K-JAH West.

Reste à savoir si Rockstar utilisera bien “Ring My Bell” ou un autre morceau de Ward. Certains internautes estiment même que le morceau pourrait être au cœur de la seconde bande-annonce de GTA 6. En attendant d’en savoir plus, n’hésitez pas à vous plonger dans la playlist Spotify Grand Theft Auto Radio composée de 100 morceaux tirés des anciens GTA.