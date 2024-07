GTA 6 pourrait introduire ce mini-jeu prévu initialement pour GTA Online

Le DLC The Contract de GTA Online était censé inclure un mini-jeu de mixage musical. Si Rockstar l’a finalement mis de côté, le studio pourrait finalement l’inclure dans GTA 6 selon un leaker réputé.

L’engouement autour de GTA 6 ne retombe pas. Sept mois après la parution de la bande-annonce évènement, les fuites autour du jeu continuent d’alimenter les forums, les réseaux sociaux et les gazettes spécialisées. Alors que nous attendons avec impatience de découvrir le second trailer, un leaker réputé vient de faire une révélation intéressante sur le contenu additionnel qui se profile pour les joueurs.

Sur le GTA Forum où il a ses habitudes, Tez2 a répondu brièvement à un utilisateur qui affirmait que le DLC The Contract était censé inclure un mini-jeu de mixage musical. Pour rappel, cette extension destinée à GTA Online est sortie le 15 décembre 2021. Nombre de missions du DLC se déroulent notamment au Record A Studios, le studio d’enregistrement du rappeur Dr. Dre.

GTA 6 devrait inclure un mini-jeu de mixage musical

“Rockstar avait prévu plus de contenu pour Record A Studios, comme le téléchargement de votre mix personnalisé ou le téléchargement de mix d’autres personnes, mais cela a été mis de côté”, explique notre informateur. Et de préciser que le mini-jeu musical était loin d’avoir été abandonné. “De toute façon, c’est en préparation pour VI, et il reste encore un an”, ajoute-t-il en faisant référence à la date de sortie de GTA 6 programmée pour fin 2025.

Vous allez donc pouvoir jouer les DJ en herbe dans le prochain opus de la franchise. On ignore toutefois encore si le mini-jeu sera inclus dans le mode histoire, le mode en ligne ou dans les deux. Evidemment, il faut considérer cette information avec prudence même si le leaker Tez2 dispose d’un bilan positif en matière de fuites sur les jeux de Rockstar.

Alors qu’il reste encore de longs mois avant de pouvoir s’offrir le blockbuster en monde ouvert, Rockstar continue d’en faire la promotion. Dans la dernière mise à jour de GTA Online, le studio a ajouté un nouvel objet dans la boutique en guise de teasing. Il s’agit du “Silver Layered Necklace” que l’on retrouve sur le cou d’une femme dans le trailer de GTA 6.