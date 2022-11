GTA 6 © DR

Dans l’attente de GTA 6, on peut dire que Rockstar a essoré GTA 5 plus que de raison par l’entremise du mode multijoueur et de ses mises à jour successives. Mais près de 10 ans après la sortie du titre, les joueurs attendent de pied ferme son successeur… qui prend son temps. Date de sortie, plateformes, gameplay, intrigue… Malgré le mutisme de l’éditeur, les leaks et autres rumeurs sont légion. En voici la synthèse dans ce dossier spécial que nous mettrons à jour régulièrement jusqu’à la sortie du jeu.

Quelle est la date de sortie de GTA 6 ?

C’est la question à 1 million d’euros. Début 2022, Rockstar s’était simplement contenté de confirmer officiellement qu’il planchait activement sur GTA 6 (comme si on ne s’en doutait pas). Depuis, l’éditeur est retourné dans son mutisme, sortant uniquement de sa réserve après le leak d’ampleur de GTA 6 pour tenter de rassurer les foules. Rockstar l’assure, la fuite n’aura aucune incidence sur le développement du jeu.

Cela ne nous dit toutefois pas quand ce dernier sortira. Pour avoir une idée de sa fenêtre de sortie, il faut se tourner vers les insiders bien tuyautés. L’été dernier, le journaliste Tom Henderson a confirmé que GTA 6 devrait débouler entre 2024 et 2025. Même son de cloche du côté de l’insider @Matheusbr9895_ qui table également sur une sortie en 2024. Fait cocasse, Microsoft a également évoqué la date de sortie de GTA 6 auprès de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés. Le géant a cité un article de Bloomberg faisant état d’un lancement potentiel en 2024.

GTA 6 : Dans quelle ville se passe l’action ?

Le leak de GTA 6 a permis de lever le voile sur une flopée d’informations. Alors que nombre de joueurs se sont amusés à parier sur la ville choisie pour GTA 6, le leak nous a confirmé que le jeu prendra corps dans Vice City comme dans le titre éponyme. Sur cette capture d’écran (émanant d’une version alpha très préliminaire, on le rappelle), on peut ainsi voir la mention « Vice City Metro » :

Des lieux emblématiques du jeu Vice City seront évidemment au rendez-vous, pour le plus grand plaisir des nostalgiques. Mais la carte de GTA 6 sera bien plus grande que jadis, comme l’ont découvert des petits malins en se basant sur les coordonnées apparaissant dans les vidéos en fuite. La ville, une version fictive de Miami, sera remise au goût du jour avec une multitude de nouveaux endroits à explorer (et de secrets à percer). À noter qu’il sera possible de se balader dans davantage de zones intérieures par rapport aux opus antérieurs.

Il est en outre probable que d’autres villes soient ajoutées a posteriori via des DLC ou des mises à jour.

I lined up the GTA V coordinates with the coordinates we have for GTA VI. If Rockstar is using the same scale, I think it's safe to say the map will be pretty big 🙏🌟 #GTA6 #RockstarGames pic.twitter.com/JdlfiGndNP — Church of GTA (@ChurchofGTA) October 9, 2022

GTA 6 : quels personnages ?

Comme plusieurs rumeurs l’annonçaient, il y aura deux protagonistes jouables dans GTA 6, Lucia et Jason. La présence d’un personnage jouable féminin est une première dans l’histoire de la franchise. Vous pourrez switcher à souhait entre ces deux protagonistes tout au long de votre périple. Ces derniers seront amenés à semer le désordre dans Vice City à travers des braquages, des missions criminelles et autres quêtes annexes qui ont fait le succès de la franchise. Monde ouvert oblige, vous pourrez également arpenter la carte comme bon vous semble. Mais plus d’une décennie après la sortie du dernier opus, nous sommes en droit d’exiger des nouveautés notables dans GTA 6.

GTA 6 : quel gameplay ? Quelles nouveautés

Outre un bond graphique conséquent pour faire honneur aux consoles next-gen, le système de combat sera rénové. Les PNJ hostiles seront notamment moins faciles à tuer. Au lieu de s’exposer comme de la chair à canon, des policiers s’affairent par exemple à se mettre à couvert pour se protéger des tirs du joueur, montrent plusieurs séquences issues du leak (voir vidéo ci-dessous).

Fusil d’assaut, fusil à pompe, pistolet, lance-roquettes, sniper, club de golf… Vous profiterez d’un arsenal élargi pour mener à bien vos missions. Des armes qui seront organisées dans une roue rénovée façon Red Dead Redemption 2. Ramper, mettre un PNJ sur son dos, longer les murs… Vous pourrez aussi tirer en étant accroupi ou couché pour vous protéger des balles adverses. Et s’il ne conduit pas, le joueur pourra se poser sur la fenêtre d’une voiture pour tirer sur tout ce qui bouge.

Autres nouveautés notables : même après les avoir semés une première fois, les policiers vous traqueront encore s’il vous ont vu entrer dans un véhicule volé. Et si vous utilisez un véhicule alors que vous êtes déjà traqué, celui-ci sera mémorisé par les policiers qui pourront vous chercher des noises plus tard. Par ailleurs, les PNJ de GTA 6 pourraient également être des conducteurs bien plus réalistes que dans les autres jeux. Grâce à une nouvelle IA, ils prendraient en compte les sorties de route, les changements de voie et les conditions météorologiques.

Enfin, sachez que le ton de GTA 6 sera plus policé et inclusif, Rockstar s’efforçant « de ne pas frapper fort avec les blagues sur les groupes marginalisés », d’après Bloomberg. Espérons que cela ne se fasse pas au détriment de l’humour grinçant et ravageur qui a fait la force de la franchise. Évidemment, d’autres nouveautés encore non dévoilées vous attendent. Nous vous en dirons plus dès que nous aurons plus d’éléments concrets.

GTA 6 : Sur quelles plateformes le jeu sortira ?

Au vu de sa fenêtre de sortie potentielle, GTA 6 devrait sortir exclusivement sur les machines de nouvelle génération, la PS5 et les Xbox Series. Du moins dans un premier temps. Une version PC devrait suivre quelque temps après le lancement sur console.