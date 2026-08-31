Après une attente interminable, l’arrivée de GTA 6 est désormais imminente. Date de sortie, prix, précommandes, nouveautés… Voici tout ce qu’il faut savoir sur le jeu de la décennie.

Les joueurs l’attendaient depuis des années. GTA 6 s’est finalement dévoilé dans une première bande-annonce en décembre 2024 puis dans une seconde publiée un an et demi plus tard. Un terrain de jeu sans commune mesure se profile pour les joueurs qui trépignent encore plus d’impatience depuis la diffusion de l’aperçu étendu.

Ces 26 minutes très prometteuses ont permis de mieux appréhender le travail titanesque réalisé par le studio. Détails en pagaille, textures soignées, immersion poussée, refonte du gameplay, réalisme, interactions avec les PNJ, activités annexes… Rockstar a frappé un grand coup après les récentes fuites qui l’avaient pris de court.

Le prochain Grand Theft Auto nous mettra dans la peau d’un couple de malfaiteurs nommés Jason et Lucia, au cœur d’une Vice City remise au goût du jour. En attendant le lancement, nous avons réuni dans ce dossier toutes les informations essentielles à connaître sur GTA 6. Date de sortie, prix, nouveautés, plateformes, personnages jouables, histoire, gameplay… Tout est là !

Alors qu’il était censé sortir à l’automne 2025, GTA 6 avait été reporté au 26 mai 2026. Mais l’éditeur a finalement décidé de le repousser de nouveau au 19 novembre 2026, un énième report qui a fait enrager les joueurs. Qu’ils se rassurent, la date ne bougera désormais plus. Les précommandes sont d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes.

Des cybercriminels tentent d’exploiter l’effervescence autour du jeu pour piéger les internautes les plus crédules. N’apportez aucun crédit aux sites qui proposent des accès anticipés ou des fausses versions piratées et privilégiez les canaux officiels.

🎮 Sur quelles plateformes sortira GTA 6 ?

Rockstar a annoncé que GTA 6 sera lancé exclusivement sur PS5 et Xbox Series dans un premier temps. Comme c’était prévisible, il faudra se montrer patient pour la version PC. “Rockstar commence toujours par les consoles, car je pense que pour un lancement de ce type, nous serons jugés sur notre capacité à satisfaire notre cœur de cible, se justifie Strauss Zelnick, patron de Take-Two Interactive. Si ce cœur de cible n’est pas au rendez-vous, s’il n’est pas satisfait en priorité et au mieux, on ne touche pas vraiment les autres consommateurs.”

Ancien producteur chez Rockstar, John Ricchio estime qu’”il est bien plus judicieux de commencer par les contraintes”. Selon cet ancien cadre, il est plus facile d’enrichir un jeu une fois sa version console finalisée que de réduire les ambitions d’un projet conçu dès le départ pour fonctionner sur des configurations très haut de gamme. Le leaker Tez2 avait déjà prévenu la communauté que la version PC serait retardée. A titre de comparaison, la sortie de GTA 5 s’était déroulée en quatre temps :

PS3, Xbox 360 : 17 septembre 2013

: 17 septembre 2013 PS4, Xbox One : 18 novembre 2014

: 18 novembre 2014 PC : 14 avril 2015

: 14 avril 2015 PS5 et Xbox Series : 15 mars 2022

Espérons toutefois que GTA 6 ne mette pas autant de temps à débarquer sur PC. Ancien animateur 3D pour Rockstar, Mike York explique que le studio “peaufine d’abord l’expérience sur console” avant de plancher sur la version PC dont le développement est chronophage. “Sur PC, chaque joueur à une configuration différente, un CPU différent, une carte graphique différente […] il faut donc s’adapter à toutes les configurations”, détaille l’expert.

En revanche, GTA 6 ne devrait pas sortir sur la Switch 2. Selon Digital Foundry, un portage serait très compliqué à réaliser, la future console n’étant pas assez puissante pour un jeu aussi riche.

💵 Quel est le prix de GTA 6 ?

Il faudra débourser 79,99 euros pour acheter la version de base de GTA 6 (certaines enseignes ont toutefois déjà cassé les prix). Une version Ultime, incluant davantage de contenus bonus, est également disponible en précommande au prix de 99,99 euros. Alors que l’industrie vidéoludique mise désormais sur le tout-numérique, l’éditeur a fait le choix de ne pas inclure de disque dans les éditions physiques qu’elle commercialise, suscitant une vive polémique.

Le contenu des différentes éditions de GTA 6

Édition Standard : 79,99 € GTA 6 Le Pack Vintage Vice City offert avec la précommande. Un mois de GTA+ offert pour les joueurs qui précommandent. Préchargement du jeu à partir du 12 novembre 2026 .

Édition Ultime : 99,99 € Tout le contenu de l’édition Standard. La Grotti Cheetah de 1995 . Les revolvers Hawk & Little Morgan . Des variantes d’armes personnalisées . Le Style de Vice City . Des véhicules pour la planque de Jason . Un modèle rétro pour le Ganado . L’accès à l’atelier de tuning Rideout Customs . L’accès au Sara’s Unisex Salon . Le Shitzu Squalo . L’accès à la boutique de vêtements Stock 305 . Le Vapid Dominator Buggy de 1967 . L’accès au salon de tatouage Electric Fang . L’accès à l’atelier de tuning One-Eyed Willie . Goodtime Gear , une collection de vêtements. Le repaire des PTT Youngin$ . Une collection de voitures classiques .



© Rockstar

Les joueurs qui achètent l’édition Standard pourront acheter ultérieurement une mise à niveau vers l’Édition Ultime sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store. Par ailleurs, selon le PDG de Take-Two, le jeu ne devrait pas débarquer sur le service Xbox Game Pass, du moins dans un premier temps.

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🏙️ Dans quelle ville se déroulera GTA 6 ?

La fuite de septembre 2022 avait déjà levé le voile sur cette information qui a donc été confirmée dans les bandes-annonces. GTA 6 se déroulera à Vice City, qui s’inspire directement de Miami, dans l’Etat fictif de Leonida. Vous pourrez notamment arpenter les zones suivantes :

Vice City : la grande métropole de Leonida avec ses plages, ses gratte-ciel, ses quartiers animés et sa vie nocturne.

: la grande métropole de Leonida avec ses plages, ses gratte-ciel, ses quartiers animés et sa vie nocturne. Leonida Keys : un archipel tropical inspiré des Florida Keys, composé de petites îles reliées par des ponts, où les activités nautiques occupent une place importante.

: un archipel tropical inspiré des Florida Keys, composé de petites îles reliées par des ponts, où les activités nautiques occupent une place importante. Grassrivers : une vaste région de marais inspirée des Everglades, peuplée notamment d’alligators et traversée par de nombreux cours d’eau.

: une vaste région de marais inspirée des Everglades, peuplée notamment d’alligators et traversée par de nombreux cours d’eau. Port Gellhorn : une ancienne station balnéaire aujourd’hui largement délaissée, connue pour son ambiance plus pauvre et délabrée.

: une ancienne station balnéaire aujourd’hui largement délaissée, connue pour son ambiance plus pauvre et délabrée. Mount Kalaga National Park : une grande zone naturelle située au nord de Leonida, avec des montagnes, des forêts et de nombreux espaces sauvages.

Vous jouirez évidemment d’une liberté de déplacement totale. Vous pourrez arpenter à souhait les artères de cette Miami à la sauce Rockstar, qui s’annoncent pleines de vie (et de vice). Les premières images promettent d’ailleurs une densité de population inédite avec une myriade de PNJ différents ainsi qu’un trafic très dense. Bonne nouvelle, il y aurait bien plus d’évènements aléatoires que dans GTA 5 et Red Dead Redemption 2.

Bar, restaurants, clubs de strip-tease, magasins, discothèques, armureries, supermarchés… Vice City proposera une multitude de nouveaux endroits à explorer (et de secrets à percer). Il sera notamment possible de se balader dans davantage de zones intérieures que dans les opus antérieurs.

👫 Qui seront les personnages jouables de GTA 6 ?

Il y aura deux protagonistes jouables dans GTA 6 : Lucia Caminos et Jason Duval qui formeront un couple à la Bonnie & Clyde. La présence d’un personnage jouable féminin est (quasiment) une première dans l’histoire de la franchise (seul le premier GTA de 1997 permettait d’incarner une femme). Il sera possible de switcher entre les deux personnages quasi instantanément. La transition sera bien plus rapide que dans GTA 5, où le passage d’un protagoniste à l’autre prenait plusieurs secondes.

Après avoir grandi entouré d’escrocs et de criminels, Jason a rejoint l’armée pour repartir sur des bases plus saines. Il s’est finalement retrouvé dans les Leonida Keys, où il travaille désormais pour des trafiquants de drogue locaux. Rockstar reste encore discret sur les circonstances précises de son parcours, mais le studio présente Jason comme un homme qui aspire à une vie meilleure.

De son côté, Lucia a appris à se battre dès son plus jeune âge avec son père. Sa volonté de défendre sa famille l’a finalement conduite au pénitencier de Leonida, dont elle est sortie par “pure chance”, selon Rockstar. Le studio n’a toutefois pas encore révélé ce qui lui a valu son incarcération. Pour offrir à sa mère la vie dont elle rêve, Lucia est prête à replonger dans le crime.

Les relations professionnelles et intimes entre Jason et Lucia seront au cœur de l’intrigue de GTA 6. Rockstar ne vous imposera toutefois pas de romance. Chaque joueur pourra décider de la manière dont il souhaite faire évoluer leur relation. Pour la renforcer, il sera notamment possible de passer du temps ensemble et de partager différentes activités en dehors des missions. Les choix du joueur auront une influence sur la relation entre les deux protagonistes, avec des conséquences qui iront bien plus loin que dans les précédents jeux de Rockstar.

Voici le synopsis officiel du jeu :

Jason et Lucia ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeau. Mais lorsque les choses tournent mal, ils découvrent le côté obscur de la région la plus ensoleillée d’Amérique, et se retrouvent au cœur d’un complot criminel qui s’étend dans tout l’État de Leonida. Ils devront plus que jamais compter l’un sur l’autre pour espérer s’en sortir vivants.

🌇 À quels graphismes s’attendre pour GTA 6 ?

Comme le montrent les séquences de gameplay dévoilées, GTA 6 réalise un véritable bond en avant sur le plan graphique. Vice City et les différentes régions de Leonida fourmillent de détails, avec des environnements très riches, des matériaux plus réalistes et une impression de vie nettement renforcée. Rockstar a beaucoup travaillé sur la lumière, les reflets, les ombres, l’eau, la végétation et les conditions météorologiques. L’éclairage nocturne et les reflets sur les surfaces mouillées sont particulièrement soignés.

Cette progression ne repose pas uniquement sur la qualité des textures. Rockstar a profondément amélioré son moteur RAGE, qui gère notamment la physique, l’éclairage, les animations, la simulation du monde ouvert et le rendu des nombreux éléments affichés simultanément. Le studio a constitué une équipe spécifiquement chargée d’améliorer les PNJ et revendique désormais plus de 600 000 animations uniques, soit plus du double de celles utilisées dans Red Dead Redemption 2.

Toutes ces améliorations se feront-elle au détriment d’une option 60 FPS ? Un tel mode améliorerait sensiblement l’expérience, avec une conduite plus fluide, une visée plus réactive et des mouvements de caméra plus agréables. Dans les courses-poursuites et les fusillades, cette fluidité permettrait également de gagner en précision. Comme on le craignait, ce mode risque bien de ne pas être disponible au lancement.

Lors d’une visite du studio de Rockstar North, plusieurs créateurs et médias ont pu échanger avec Rob Nelson, co-directeur du studio. Ce dernier a précisé que les versions consoles actuelles, y compris sur PS5 Pro, tournent bien à 30 FPS. Le récent Extended Look a d’ailleurs été capturé sur une PS5 standard tournant à 30 FPS. Nelson a ajouté qu’il devait encore consulter l’équipe technique avant de se prononcer sur l’introduction potentielle d’un mode 60 images par secondes.

Pour rappel, GTA 5 n’avait bénéficié du 60 FPS sur consoles qu’avec ses versions optimisées pour la PS5 et les Xbox Series X|S, sorties près de neuf ans après son lancement initial. Sauf que maintenir 60 FPS sur GTA 6 représente un défi technique d’une tout autre ampleur. L’immense monde ouvert, la densité du trafic et des PNJ, l’éclairage, la physique ou encore la distance d’affichage sollicitent fortement les consoles.

Doubler la fréquence d’images implique ainsi de réduire de moitié le temps disponible pour calculer chaque image, sans pour autant sacrifier les nombreuses simulations qui font vivre le monde ouvert.

🕹️ Quel sera le gameplay de GTA 6 ?

Tir, conduite, exploration… GTA 6 reprend évidemment les grands fondamentaux de la franchise. Le gameplay est toujours basé sur l’action et l’exploration du monde ouvert en vue à la troisième personne. Mais les premières séquences dévoilées par Rockstar montrent que le studio a enrichi considérablement la formule.

En dehors de l’intrigue principale, les joueurs profiteront d’une grande liberté pour explorer Leonida et multiplier les activités. Braquages, fusillades, courses-poursuites avec la police, missions secondaires, courses automobiles, activités nautiques, sorties dans les différents établissements de Vice City… Le monde ouvert promet de laisser une large place à l’exploration et aux activités annexes dans des proportions inédites.

Rockstar s’est aussi attardé sur la refonte des véhicules et du système de conduite, en le retravaillant profondément pour offrir des sensations plus réalistes. Voler une voiture ne sera plus aussi simple qu’avant, les plus coûteuses étant dotées de systèmes de sécurité et de traceurs. Il faudra par ailleurs mettre de l’essence dans vos modèles thermiques ou recharger vos modèles électriques pour pouvoir rouler.

© Rockstar

Le studio a également montré des interactions plus poussées avec les PNJ, notamment lors des carjackings, où les passagers peuvent désormais tenter de se défendre. Le système de combat bénéficie lui aussi de plusieurs ajustements. Les ennemis semblent plus réactifs et utilisent davantage l’environnement pour se protéger, notamment en cherchant à se mettre à couvert pendant les fusillades.

L’indice de recherche sera notamment rénové. Vous aurez un délai avant que les témoins de vos méfaits contactent la police. Si vous utilisez un véhicule alors que vous êtes déjà traqué, celui-ci sera mémorisé par les forces de l’ordre qui pourront vous chercher des noises plus tard.

Voici pêle-mêle les autres nouveautés de gameplay confirmées :

Les réseaux sociaux sont intégrés au gameplay , notamment pour renforcer la dimension satirique du jeu et faire évoluer l’histoire.

, notamment pour renforcer la dimension satirique du jeu et faire évoluer l’histoire. Les déplacements sont beaucoup plus riches : les personnages peuvent ramper, se déplacer au sol, longer certains murs ou encore transporter des PNJ et des objets.

: les personnages peuvent ramper, se déplacer au sol, longer certains murs ou encore transporter des PNJ et des objets. Les fusillades gagnent en liberté : il est possible de tirer depuis différentes positions et de changer d’arme ou de main pour mieux s’adapter aux situations.

: il est possible de tirer depuis différentes positions et de changer d’arme ou de main pour mieux s’adapter aux situations. Les passagers peuvent participer aux fusillades : il sera notamment possible de tirer depuis une voiture en mouvement, avec des animations plus poussées.

: il sera notamment possible de tirer depuis une voiture en mouvement, avec des animations plus poussées. La police dispose d’un système de recherche plus sophistiqué , avec notamment le retour des 6 étoiles.

, avec notamment le retour des 6 étoiles. Les animaux occupent une place beaucoup plus importante dans le monde ouvert, avec une faune variée et davantage d’interactions.

dans le monde ouvert, avec une faune variée et davantage d’interactions. Les PNJ sont plus réactifs : ils peuvent notamment résister lors d’un vol de voiture, réagir différemment aux crimes et adopter des comportements plus crédibles.

: ils peuvent notamment résister lors d’un vol de voiture, réagir différemment aux crimes et adopter des comportements plus crédibles. Les activités annexes seront nombreuses, avec notamment le basket, les sports nautiques, la plongée sous-marine, la pêche et diverses activités permettant de sortir du cadre des missions principales.

Évidemment, le prochain titre devrait logiquement aussi inclure un mode en ligne particulièrement attendu. Pour le moment, Rockstar n’a toutefois rien confirmé à ce sujet.

🔫 Quelles armes seront disponibles dans GTA 6 ?

Dans un long document qui synthétise toutes les informations glanées grâce aux leaks, la communauté a listé toutes les armes que l’on devrait pouvoir dégainer dans GTA 6 :

Fusil d’assaut

Fusil à pompe

Pistolet

Lance-roquettes

Pistolet mitrailleur

Sniper

Mitrailleuse lourde

Club de golf

Pince coupante

Couteau

Batte de baseball

Cocktail Molotov

Grenade fumigène

Flashbang

Fusil harpon

💰 Quel budget pour GTA 6 ?

Le budget de GTA 6 va atteindre des sommets. Il sera assurément le jeu le plus coûteux jamais produit dans l’industrie vidéoludique. Plusieurs estimations tablent sur un budget compris entre 1 et 2 milliards de dollars pour GTA 6, frais de marketing inclus. Il faudra toutefois attendre les rapports officiels pour connaître le montant exact de l’investissement consenti.