GTA 6 : la mauvaise nouvelle se confirme, les joueurs sont furieux

La version physique de GTA 6 sera dépourvue de disque. Alors qu’un espoir subsistait de voir Rockstar proposer une véritable édition physique, une source sérieuse semble écarter définitivement cette possibilité.

© Rockstar

L’édition physique de GTA 6 sera seulement assortie d’un code de téléchargement. Il n’y aura donc pas de disque dedans, au grand dam des joueurs qui ne pourront pas prêter ou revendre le jeu. Avec cette stratégie, Rockstar cherche à limiter les fuites avant la date de sortie officielle tout en maximisant ses revenus puisque les fans ne pourront pas se tourner vers le marché de l’occasion pour s’offrir le titre à moindre coût.

Dans la foulée de cette annonce, faite à l’ouverture des précommandes, le média polonais PPL a évoqué l’existence d’une version avec disque prévue pour décembre. Autre motif d’espoir : un joueur s’étant plaint auprès de l’éditeur de l’absence de disque a reçu une réponse du support de Rockstar indiquant qu’il serait possible d’“acquérir une copie physique dans les mois suivants”. Il s’agirait toutefois d’une erreur d’interprétation.

GTA 6 : Rockstar ne devrait pas sortir de version avec disque après coup

The Hollywood Reporter est venu clarifier la situation en débunkant le courriel. Le terme “copie physique” cité dans le message ferait en réalité référence à l’édition physique accompagnée d’un code de téléchargement. Quant à la mention “les mois suivants”, elle évoquerait simplement la période qui suit l’ouverture des précommandes.

Par ailleurs, une source proche de Rockstar, citée par la publication américaine, assure que l’éditeur ne prévoit pas de produire des disques pour GTA 6, que ce soit au lancement ou lors des mois suivants. Quoi qu’il en soit, on avait du mal à croire que le studio puisse sortir son jeu sans disque avant de proposer ensuite une édition avec disque, créant une différence de traitement difficile à justifier.

A moins d’un improbable retournement de situation, il faudra donc faire une croix sur une véritable édition physique. Une décision qui pourrait bien faire des émules dans l’industrie. D’autres studios risquent en effet de s’inspirer de Rockstar pour leurs prochains blockbusters, accélérant la transition vers le tout numérique.