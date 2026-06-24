GTA 6 : grosse déception pour la version “physique” du jeu

A quelques heures de l’ouverture des précommandes, Rockstar vient de dévoiler une flopée d’informations sur GTA 6. Le studio a notamment révélé que l’édition physique du jeu sera dépourvue de disque. Une annonce qui a déçu de nombreux joueurs.

L’ouverture des précommandes de GTA 6 débutera ce jeudi à minuit. Alors que les joueurs sont déjà dans les starting-blocks, Rockstar a publié un communiqué de presse riche en enseignements. Outre des précisions sur les contenus inclus dans l’édition Ultimate et les bonus de précommande, l’éditeur révèle que l’édition physique du jeu contiendra simplement “un code de téléchargement”, confirmant ce que l’on craignait depuis plusieurs mois.

Si cette approche s’inscrit dans la tendance actuelle du dématérialisé, elle suscite l’incompréhension chez de nombreux fans. “Bah j’achète pas alors … ils iront se faire voir c’est le CD ou rien pour moi”, s’irrite un joueur français sur X. “Autant ne pas faire de version physique en fait… éviter les leak est plus important que de posséder son jeu ? (…) Jamais j’achète un code à 80 balles”, renchérit un autre.

Une boîte vide avec un code dans la version physique de GTA 6

Avec cette décision, Rockstar cherche notamment à limiter les fuites avant la date de sortie du 19 novembre. Les versions physiques des blockbusters sont mises en circulation plusieurs jours à l’avance pour être acheminées chez les détaillants, favorisant la diffusion de spoilers bien avant le jour J. L’absence de disque permettrait ainsi d’empêcher les leaks.

La poids colossal de GTA 6 aurait également pesé dans la balance, compliquant la distribution sur un support physique unique. En faisant une croix dessus, Rockstar s’affranchit de ces contraintes techniques tout en permettant aux joueurs de pouvoir lancer le jeu day one “La version physique de Grand Theft Auto VI, contenant un code de téléchargement, sera disponible à partir du 12 novembre pour permettre également le préchargement”, confirme l’éditeur.

🚨 BREAKING NEWS – L’édition physique de GTA VI ne comportera pas de CD ‼️



Il s’agira d’un code de téléchargement … ❌



Cela permettra bien évidement que le jeu de leak à l’avance !Qu’en pensez vous ? pic.twitter.com/fDpSPyE34c — Hugo Gaming (@astrogo360) June 24, 2026

Les joueurs déçus par l’absence de disque

Malgré ces arguments, de nombreux joueurs ont accueilli la nouvelle très froidement. Attachés au format physique, ils peinent à comprendre qu’un tel blockbuster puisse proposer des éditions physiques réduites à de simples boîtes vides. Et pour cause, un disque offre un véritable sentiment de propriété, permettant de prêter son jeu à un proche, de l’échanger ou encore de le revendre sur le marché de l’occasion. Tout cela sera (a priori) impossible avec GTA 6.

Doté seulement d’un code de téléchargement, l’utilisateur sera privé de support tangible. La dématérialisation l’obligera en outre à connecter sa console à Internet pour récupérer GTA 6 et potentiellement pour le lancer (Rockstar n’a pas encore précisé ce dernier point). Si certains espèrent encore qu’une édition avec disque soit lancée quelques mois après la sortie, cette éventualité semble malheureusement très peu probable.