GTA 6 : les joueurs PC sont furieux, l’attente va être interminable

GTA 6 sortira (normalement) enfin le 19 novembre prochain. Un lancement qui se fera uniquement sur PS5 et Xbox Series. Les joueurs PC vont devoir prendre leur mal en patience. Sur les réseaux sociaux, la grogne s’intensifie.

Crédit : Take-Two Interactive

Alors que les rumeurs contradictoires se multipliaient, Strauss Zelnick a rassuré les joueurs : GTA 6 sortira bien le 19 novembre 2026 en version physique et numérique. Le patron de Take-Two Interractive s’est toutefois bien gardé d’évoquer le portage du jeu sur PC. Le nouveau volet de la franchise sortira dans un premier temps exclusivement sur PS5 et Xbox Series. De quoi irriter les PCistes.

La frustration règne sur les réseaux sociaux, certains joueurs ayant bien du mal à accepter cette latence entre la sortie sur console et sur ordinateur. “Attendre encore deux ans pour jouer à ce qui pourrait bien être le produit de divertissement le plus ambitieux de tous les temps, c’est nul”, déplore un internaute sur Reddit.

“Parce que j’ai dépensé une fortune pour un PC, je dois maintenant subir les spoilers et attendre que toute l’histoire soit dévoilée ? C’est vraiment décourageant de voir des joueurs console se moquer ouvertement des joueurs PC qui n’auront pas le jeu à sa sortie”, renchérit un autre joueur désabusé.

Comment

byu/Automatic_Ad1665 from discussion

inGTA6

Des joueurs PC vont acheter une PS5 pour pouvoir jouer à GTA 6 dès sa sortie

Certains fans trop impatients vont se résigner à s’offrir une console de nouvelle génération pour pouvoir lancer GTA 6 day one : “Je vais probablement finir par acheter une PS5 avant la sortie du jeu”. D’autres vont attendre le portage PC pour bénéficier de performances graphiques supérieures : “Je préfère attendre et vivre l’expérience complète. Mais cela signifie que je devrai probablement me déconnecter des réseaux sociaux pendant un an. C’est un sacrifice considérable”.

Les PC offrent en effet une flexibilité bien supérieure en matière de performances que les consoles de salon. Il se murmure d’ailleurs que Grand Theft Auto 6 proposerait un framerate verrouillé à 30 FPS sur PS5 et Xbox Series X/S au moment de sa sortie, Rockstar privilégiant la richesse visuelle du monde ouvert à une fréquence d’images élevée. Pour profiter du titre à 60 FPS ou plus, il faudrait donc attendre la sortie de la version PC.

L’éditeur n’a encore rien dévoilé officiellement, se contentant de faire une promesse sur son approche multiplateforme. Il est probable que la version PC de Grand Theft Auto VI ne voie pas le jour avant 2027 (au minimum). À titre de comparaison, il avait fallu attendre 1 an et 7 mois pour que GTA 5 arrive sur PC. Lancé sur consoles en octobre 2018, Red Dead Redemption 2 n’avait fait ses débuts sur PC qu’en novembre 2019.

Mais comment expliquer un tel décalage ? Les consoles next-gen embarquent des spécifications uniformes, ce qui facilite le travail des développeurs de Rockstar. Le PC, à l’inverse, représente un défi plus complexe. Face à l’immense diversité des configurations, les développeurs doivent s’assurer que leur jeu tourne correctement sur une multitude de combinaisons matérielles différentes. Le processus pour créer un portage digne de ce nom est ainsi beaucoup plus chronophage.

Certains fans suspicieux estiment plutôt que cette sortie en plusieurs temps est une stratégie commerciale délibérée : “Ils comptent sur les gens pour être impatients afin de pouvoir encaisser deux fois”.