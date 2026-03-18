GTA 6 : Take-Two rassure enfin les joueurs sur un point sensible

GTA 6 sera-t-il envahi par les publicités ? Interrogé à ce sujet, Strauss Zelnick a tenu à mettre les points sur les i. Le patron de Take-Two Interactive assure que le futur blockbuster sera dénué d’annonces in-game.

Jason dans GTA 6

GTA 6 suscite encore beaucoup d’interrogations. Entre les reports successifs, le prix inconnu, les nouveautés côté gameplay et l’absence de fenêtre de sortie pour la version PC, le prochain jeu de Rockstar n’a pas fini d’alimenter les discussions. Certains craignent notamment que le titre intègre des publicités et des placements de produit tant le décor contemporain du monde ouvert s’y prête bien. Faut-il s’attendre à l’utilisation d’un tel modèle de monétisation dans GTA 6 ?

Questionné à ce propos par The Game Business, Strauss Zelnick s’est montré ferme au sujet de cette intégration qui fait débat dans le monde du jeu vidéo. Si des annonces publicitaires peuvent tout à fait s’intégrer dans des free-to-play, il ne prévoit pas d’en mettre dans des titres payants de la trempe du prochain Grand Theft Auto.

GTA 6 devrait être épargné par les publicités en jeu

“Nous avons quelques publicités dans certains jeux comme NBA 2K, car cela correspond à leur univers. Dans un stade, on s’attend en effet à voir de la publicité comme dans la vraie vie. Mais cela ne représente pas une source de revenus majeure”, précise le dirigeant avant d’ajouter : “J’ai du mal à imaginer que nous voudrions intégrer des publicités intrusives dans un jeu pour lequel quelqu’un a payé 70 ou 80 dollars. Ce ne serait pas juste.”

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L’idée de publicités intrusives, imposées en plein gameplay, suscite une forte réticence. Les joueurs estiment à raison qu’un titre payé plein tarif devrait les préserver des bannières publicitaires et autres mises en avant de produits. Mais l’idée continue de germer et nous ne sommes pas à l’abri d’en voir prochainement dans de grosses productions. En 2024, Electronic Arts songeait d’ailleurs sérieusement à implémenter des publicités dans ses jeux AAA.