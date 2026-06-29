GTA 6 : le mode 60 FPS pourrait manquer le grand rendez-vous du lancement

Une rumeur venue de Pologne affirme que Rockstar travaille sur un mode performance à 60 images par seconde pour GTA 6. Le studio n’a rien confirmé, et cette option pourrait manquer au lancement du jeu, attendu le 19 novembre 2026.

À quelques mois de sa sortie, GTA 6 concentre déjà les attentes autour d’un point sensible : sa fluidité sur consoles. © Shuttershock

GTA 6 promet déjà d’être l’événement vidéoludique de la fin 2027 mais voilà, une nouvelle indiscrétion ajoute un sujet sensible à l’attente : la fluidité. Selon le podcast polonais Rock and Borys, relayé par VICE, Grand Theft Auto VI viserait deux modes graphiques sur PS5 et Xbox Series X : un mode à 30 images par seconde et un mode performance à 60 images par seconde.

La nuance est importante ; d’après cette source unique, ce mode 60 FPS serait encore en développement chez Rockstar. Son arrivée au lancement, fixé officiellement au 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, ne serait donc pas garantie. Une mise à jour après la sortie ferait partie des scénarios envisagés.

GTA 6 à 60 FPS : une attente énorme, une promesse encore fragile

Pour un jeu d’action en monde ouvert, le 60 FPS peut changer l’expérience : conduite plus lisible, visée plus réactive, caméra plus confortable, sensations plus nettes dans les poursuites. Sur un titre aussi ambitieux que GTA 6, cette fluidité a toutefois un coût technique. La densité de Vice City, la gestion du trafic, les personnages, l’éclairage et la distance d’affichage pèsent lourd sur les consoles.

La rumeur évoque aussi une Xbox Series S actuellement limitée à 30 FPS. Ce point paraît crédible au regard de la puissance inférieure de la machine, sans valeur de confirmation officielle à ce stade.

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Pourquoi Rockstar reste silencieux sur les modes graphiques

Rockstar n’a encore détaillé ni les modes graphiques, ni les performances ciblées, ni les éventuels avantages de la PS5 Pro… Le site officiel mentionne seulement une sortie le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, avec une mise en avant PlayStation.

Sources : VICE, “GTA 6 60 FPS Mode Reportedly Coming in Post-Launch Update” ; Rockstar Games, page officielle de Grand Theft Auto VI