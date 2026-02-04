GTA 6 sans version physique au lancement ? Le patron de Take-Two rassure les joueurs

Alors qu’il se murmurait que GTA 6 serait dénué de version physique à sa sortie, Strauss Zelnick a démenti la rumeur. Le patron de Take-Two a également confirmé la date de lancement du jeu, précisant même la fenêtre de sa campagne marketing.

Les deux reports successifs de la sortie de GTA 6 nous incitent forcément à la prudence. Mais sauf gros pépin de dernière minute, le nouvel opus devrait bel et bien faire ses premiers pas le 19 novembre 2026. Début janvier, l’insider réputé Tom Henderson assurait déjà qu’il n’y aurait pas de nouveau retard. Une information confirmée mardi lors de la publication des résultats trimestriels de Take-Two Interactive Software.

“Notre performance tout au long de l’exercice 2026 a été exceptionnelle et nous abordons l’exercice 2027 avec une grande confiance. Cet exercice s’annonce révolutionnaire pour Take-Two et l’ensemble du secteur du divertissement, notamment grâce à la sortie de Grand Theft Auto VI le 19 novembre et au lancement marketing de Rockstar prévu cet été”, a notamment déclaré Strauss Zelnick lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs.

GTA 6 devrait bien sortir le 19 novembre prochain en version physique et numérique

La campagne marketing sera donc lancée pendant la période estivale. Et le successeur de GTA 5 devrait bien sortir avant Noël sur PS5 et Xbos Series. Mais quid de la version physique dont l’avenir semblait incertain ? Ces derniers jours, plusieurs médias s’étaient en effet fait l’écho d’une rumeur étonnante. Selon elle, Rockstar aurait décidé de sortir uniquement une version dématérialisée de GTA 6 le jour du lancement pour éviter les fuites en amont sur l’histoire et le gameplay.

Les joueurs auraient alors dû attendre plusieurs semaines pour enfin pouvoir se procurer l’édition physique du jeu. “Ce n’est pas le plan”, a balayé le boss de Take-Two dans les colonnes de Variety. Il n’y aurait donc pas de sortie en deux temps malgré l’affirmation du leaker Graczdari qui n’est pourtant pas un peintre (il avait déjà vu juste par le passé sur d’autres dossiers comme le portage PS5 de Microsoft Flight Simulator).

On avait toutefois du mal à croire qu’une telle stratégie puisse être adoptée. Après une telle attente, Take-Two et Rockstar se seraient tiré une balle dans le pied en privant les joueurs d’une version physique le jour du lancement. L’impact marketing aurait été beaucoup moins fort sans les étalages de boîtes sur les réseaux sociaux et les images de queues interminables devant les centres commerciaux et les magasins spécialisés. Sans parler des éventuelles éditions collector qui auraient été aux abonnés absents.