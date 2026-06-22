GTA 6 : méfiez-vous de ces arnaques qui promettent un accès anticipé

A l’approche de l’ouverture des précommandes, des escrocs exploitent l’attente autour de GTA 6 pour soutirer vos informations personnelles. Des campagnes de phishing promettent notamment un accès anticipé au jeu. Ne tombez pas dans le panneau !

Cela fait plusieurs années que des escroqueries autour de GTA 6 inondent la toile. Alors que l’ouverture des précommandes est imminente, les cybercriminels ont mis un coup d’accélérateur. Capitalisant sur l’engouement de la communauté, ils multiplient les campagnes de phishing. Vice-président des affaires internationales chez NordVPN, Gerald Kasulis tire la sonnette d’alarme :

“Vous êtes un joueur, vous attendez la sortie du jeu et vous recevez un e-mail qui semble très officiel et soigné ; grâce à l’IA, les escrocs peuvent imiter les sites web officiels à la perfection. Du coup, sans vérifier, les joueurs cliquent dessus, croyant qu’il s’agit d’invitations officielles pour les tests bêta”, alerte-t-il dans les colonnes du Guardian.

GTA 6 : les arnaques se multiplient à l’approche du lancement des précommandes

Un site frauduleux explique vouloir “inviter un groupe restreint de joueurs à découvrir le jeu en avant-première”. Ne vous y trompez pas. Aucun programme bêta officiel ou accès anticipé n’ont été annoncés pour GTA 6. Les sites et les courriels qui vous les proposent sont des escroqueries pures et dures visant à dérober vos informations personnelles, vos identifiants bancaires et à infecter votre appareil.

Des chercheurs ont notamment découvert qu’un logiciel téléchargé par un joueur contenait un malware permettant aux fraudeurs de se connecter à son ordinateur. Sur certains sites, les escrocs demandent même aux joueurs de payer 10 dollars pour avoir la garantie de pouvoir obtenir le jeu lorsque les précommandes seront ouvertes. Plus c’est gros, plus ça passe…

𝗚𝗧𝗔 𝟲 𝗘𝗮𝗿𝗹𝘆 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗦𝗰𝗮𝗺𝘀 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝗚𝗮𝗺𝗲𝗿𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗙𝗮𝗸𝗲 𝗕𝗲𝘁𝗮 𝗧𝗲𝘀𝘁 𝗜𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀



🚨 Fake GTA 6 beta offers are spreading through emails, fraudulent websites and malware downloads. These scams promise early access but may steal… pic.twitter.com/pZceGYIrak — Analytics Insight (@analyticsinme) June 21, 2026

Pour éviter de vous faire piéger, méfiez-vous des sites web, des courriels et des messages aguicheurs qui vous promettent un accès anticipé à GTA 6, une bêta exclusive ou toute autre offre trop belle pour être vraie. Ne cliquez pas sur les liens suspects et ne communiquez jamais vos identifiants ou informations personnelles. Pour obtenir des informations fiables, fiez-vous uniquement aux annonces publiées par Rockstar Games.