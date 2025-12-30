Vous attendez GTA 6 ? Ce « GTA Brésil » va vous aider à patienter

Alors que GTA 6 se fait attendre, il existe une alternative méconnue qui mérite le coup d’œil. 171 est un GTA-like ambitieux qui se déroule au Brésil. Bien qu’il soit encore en développement, vous pouvez déjà jouer à la version alpha.

GTA 6 sortira finalement le 19 novembre 2026. A moins qu’un énième report bouscule encore le calendrier, ce qui déplairait fortement aux joueurs impatients comme jamais. En attendant l’arrivée du blockbuster de Rockstar, ils peuvent jeter leur dévolu sur 171, un GTA-like à la sauce sud-américaine qui se déroule au Brésil. Développé par le studio Betagames Group, ce jeu PC solo en monde ouvert est disponible en accès anticipé sur Steam depuis fin 2022.

La version alpha a toutefois eu droit à plus de 20 mises à jour entre-temps, avec son lot d’améliorations. Le joueur est plongé dans un environnement vaste et sanglant inspiré de São Paulo. Il peut aller où bon lui semble, dégainer des armes, conduire des véhicules, interagir avec les PNJ, grimper sur des bâtiments, entrer dans des maisons et semer le chaos en ville. A noter aussi que des événements aléatoires se produisent dans certains quartiers à des jours et heures spécifiques.

171 est disponible en accès anticipé sur Steam

Trafic de drogue, recouvrement de fonds, affrontements contre les bandes rivales… Une vie de hors-la-loi vous attend dans 171. “Conquérez votre espace, prenez le contrôle des opérations criminelles, collectez les profits de l’opération et recrutez d’autres malfaiteurs pour vous aider dans de nouvelles entreprises. Faites toutefois attention, car les forces de police sont toujours vigilantes face aux activités illégales”, met en garde le studio brésilien.

Il est aussi possible de gagner votre argent honnêtement en réalisant des livraisons (licites) et en transportant des personnes. On imagine toutefois que peu de joueurs choisiront la voie du bon samaritain. Avec votre argent dûment gagnée, vous pourrez personnaliser vos véhicules, vêtements et armes pour gagner en puissance de feu et en style.

La version complète de 171 pourrait sortir dans le courant de l’année 2026. Betagames Group compte y ajouter “plus de contenus, notamment une expansion de la carte, de nouveaux véhicules, de nouvelles mécaniques, une plus grande variété de PNJ et un mode campagne pour raconter l’histoire du jeu”.

171 en accès anticipé est proposé au tarif de 17,99€ (10,79€ actuellement grâce à une promotion) sur Steam. Il est “probable que le prix soit modifié avant le lancement de la version finale du jeu”, indique l’éditeur. Voici le synopsis de l’histoire qui prendra corps dans la mouture finale :

“Nicolau a toujours fait ce qu’il fallait, restant discret dans une ville où le crime règne en maître. Mais lorsque son frère, Rogério, se laisse entraîner par une faction sanguinaire, la frontière entre le bien et le mal s’estompe. Malgré lui, Nicolau se retrouve plongé dans le monde souterrain qu’il a toujours cherché à fuir, piégé par les erreurs de son frère. Dans les rues chaotiques inspirées de São Paulo, la loyauté devient une question de survie”.