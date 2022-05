GTA 6 ne sortira probablement pas avant 2026

Le développement de GTA 6 a été officiellement confirmé par Rockstar. Cependant, le prochain opus de la franchise en monde ouvert n’est pas encore près de sortir. GTA 6 est probablement l’un des jeux les plus attendus de la décennie, mais les joueurs devront encore patienter. Après le lancement de GTA 5 en 2013, GTA 6 pourrait bien sortir en 2026, soit 13 ans plus tard.

Grand Theft Auto V – Crédit : Rockstar Games

Take-Two Interactive, la maison-mère de Rockstar Games, a partagé sa feuille de route pour les prochaines sorties de jeux. Les joueurs s’attendaient donc tous à y voir GTA 6. Pourtant, Grand Theft Auto 6 était bel et bien absent du document. Étant donné que cette feuille de route couvre les sorties jusqu’en 2025, il est fortement probable que GTA 6 ne soit pas disponible avant 2026.

GTA 6 exclu de la feuille de route de Take-Two Interactive jusqu’en 2025

Les jeux de la feuille de route de Take-Two Interactive sont divisés en quatre catégories : Immersive Core, Independant, Mobile et Mid Core. Les jeux listés sortiront entre 2023 et 2025. Parmi les jeux confirmés, il y a notamment Marvel’s Midnight Suns, Kerbal Space Program 2, NBA 2K23 et un nouveau jeu Tales from the Borderlands. La version mobile de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition déjà sorti sur PC et consoles a aussi été annoncé pour l’année fiscale 2023. Vous pouvez retrouver dans le tweet ci-dessous les prochains jeux annoncés par Take-Two Interactive et leur date de sortie prévue.

Bien entendu, Take-Two Interactive a précisé que cette feuille de route n’est pas définitive. Certains jeux pourraient y être ajoutés et d’autres pourraient prendre du retard dans leur développement. Les fans espèrent en tout cas que GTA 6 y sera bientôt ajouté, mais ce n’est évidemment pas certain.

Jusqu’à présent, Rockstar Games n’a partagé aucune image ou information officielle au sujet de Grand Theft Auto 6. Il y a quelques jours, une carte du jeu a été diffusée en ligne, mais c’était une fausse. Quelqu’un avait simplement repris la carte de Cali en Colombie et y avait ajouté quelques filtres pour faire croire à cette fuite. Pour le moment, les joueurs doivent donc s’armer de patience avant d’en savoir davantage de la part de Rockstar et de Take-Two. Certains passent même le temps en pariant de l’argent en ligne pour deviner la prochaine ville du jeu.

Source : DualSHOCKERS