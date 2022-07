Guerre en Ukraine : la Russie déploie le Stupor, son nouveau fusil électromagnétique anti-drones

Le Stupor © DR

Selon l’agence de presse russe TASS, les forces armées de la Fédération de Russie viennent de déployer leur nouvelle arme anti-drone, le Stupor. Il aurait été utilisé pour la première fois ces derniers jours, lors d’opérations militaires menées en Ukraine.

Selon le site Bulgarian Military, l’arme électromagnétique, au style particulièrement futuriste, avait été présentée pour la première fois en 2017 lors du forum militaro-technique Army-2017.

Une arme capable d’envoyer des impulsions électromagnétiques à distance

Un Stupor est un pistolet qui envoie des impulsions électromagnétiques sur les drones ennemis. En théorie, cela permet purement et simplement de rompre la connexion entre l’opérateur et le drone. Lorsque la connexion est rompue, le drone devient incontrôlable et finit par chuter.

En plus de supprimer le canal de contrôle de n’importe quel drone, le Stupor peut faire de même avec les caméras vidéo ou tout autre appareil opto-électronique. Le fusil électromagnétique fonctionne jusqu’à une portée de 2 kilomètres, selon l’agence de presse russe.

Le Stupor a été conçu par le Centre principal de recherche et d’essais en robotique du Ministère de la Défense de la Fédération de Russie, afin de contrer n’importe quel type de véhicule aérien sans pilote, y compris les hélicoptères, en visibilité directe. L’arme peut perturber n’importe quel type de transmission en 2,4 comme en 5 GHz, ainsi que les signaux GPS L2, L1 et Glonass.

TASS indique en outre que l’utilisation du Stupor est particulièrement « facile » en plus d’être très « efficace sur le champ de bataille ». Le Stupor serait actuellement utilisé dans les combats situés dans la partie ouest de la République populaire de Donetsk, selon des sources proches de l’agence.

Il faut toutefois savoir que l’Ukraine utilise également des fusils électromagnétiques similaires, à l’instar du KVS G-6, qui est d’ailleurs de production ukrainienne. Selon les caractéristiques du fusil, le modèle ukrainien a une plus grande portée que son analogue russe : jusqu’à 3,5 km, avec une autonomie de 30 minutes.

Source : TASS