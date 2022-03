Guerre en Ukraine : les dernières images satellites

Ces nouvelles photos ont été prises le 10 et 11 mars et montrent de nouvelles vues des combats et des destructions causées par la guerre en cours.

Alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie se poursuit et que la Russie de Poutine interdit la publication de nombreuses images dans le pays, de notre coté, des prises de vues satellites nous montrent cette réalité vue du ciel. Elles ont été saisies par les satellites d’observation de la Terre WorldView 2 et WorldView 3 de la société Maxar. Au dire des responsables de l’entreprise, l’imagerie de l’Ukraine depuis l’espace a été difficile ces derniers jours en raison de la forte couverture nuageuse sur la région.

Une image satellite multispectrale d’un bataillon d’artillerie russe tirant activement vers le sud-est à Ozera, en Ukraine, le 11 mars 2022 – Crédits : Image satellite ©2022 Maxar Technologies

Néanmoins, de nombreux clichés ont été rendus publiques. Si ils sont issus du domaine privé ils ont été rendus disponibles en raison du caractère exceptionnel de la situation. Ils nous permettent de mieux réaliser la violence et la dimension autant humaine que matérielle de ces actes de guerre. D’ailleurs, Maxar avait déjà partagé des images satellites au tout début de la crise Russie-Ukraine.

Les destructions humaines et matérielles se multiplient

Images multispectrales et en couleurs naturelles montrant des maisons détruites, des cratères d’impact et des incendies dans la ville de Moschun le 11 mars 2022, vus par le satellite WorldView-2 pour Maxar Technologies – Crédits : Image satellite ©2022 Maxar Technologies

L’armée et la population ukrainienne se défendent tant bien que mal face à la supériorité de l’armée russe. Mais alors que Poutine semblait planifier une guerre éclair, Kyev, la capitale de l’Ukraine résiste encore et reste aux mains du pouvoir légitime. En conséquence, la Russie intensifie et diversifie ses frappes, engendrant de plus en plus de destructions dans le domaine civil et militaire. Le 12 mars, le président du pays assiégé, Volodymyr Zelenskyy, qualifiait le bombardement intensif de la Russie de « guerre d’anéantissement » contre l’Ukraine.

Image satellite multispectrale montrant les dommages aux bâtiments et aux réservoirs de stockage de carburant en feu à l’aéroport d’Antonov en Ukraine le 11 mars 2022 – Crédits : Image satellite ©2022 Maxar Technologies

Des immeubles résidentiels et des supermarchés détruits figurent parmi les cibles civiles détruites lors de l’invasion russe de l’Ukraine.

Des immeubles résidentiels de grande hauteur gravement endommagés à Borodyanka, au nord-ouest de Kiev, en Ukraine, sont visibles sur cette image satellite Maxar prise le 10 mars 2022 – Crédits : Image satellite ©2022 Maxar Technologies

Les tirs sont particulièrement nourris dans la banlieue de la capitale, Kiev, qui combat les troupes depuis trois semaines. Les bombardements ont été particulièrement intenses à Irpin et Bucha, au nord-ouest de la capitale.

Une longue file de voitures et de personnes quittant Irpin et un pont endommagé est visible sur cette image prise le 10 mars 2022 – Crédits : Image satellite ©2022 Maxar Technologies

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est sévèrement critiquée à l’échelle internationale. Une majorité de dirigeants s’accordent sur leur opposition à l’entrée en guerre de la Russie avec son voisin. D’après un communiqué du G7 produit après les premières offensives, le président russe Vladimir Poutine « s’est mis du mauvais côté de l’histoire ».

