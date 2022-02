Crise Russie-Ukraine : l’activité militaire intense de Moscou vue par satellite

Déploiement de véhicules et de tentes russes en Biélorussie – Crédit : Maxar Technologies

Après la reconnaissance par Poutine des territoires séparatistes prorusses, le président a commencé a déployer ses troupes dans le Donbass. La communauté internationale craint ainsi que Moscou finisse par envahir tout le pays. Alors qu’une première salve de sanctions politiques et économiques s’apprêtent à déferler sur la Russie, Poutine s’est toutefois dit prêt à trouver des « solutions diplomatiques » avec les Occidentaux sans que cela nuise aux « intérêts et à la sécurité » des citoyens russes.

L’éventualité d’un conflit militaire est de plus en plus plausible. Les images satellites fournies par Maxar Technologies permettent en tout cas de confirmer que Moscou centralises ses troupes et son équipement militaires aux abords de l’Ukraine. Ces derniers jours, des satellites ont ainsi observé des déploiements à travers la Biélorussie, la Crimée et l’ouest de la Russie. Autant de zones qui bordent l’Ukraine.

La Russie amasse ses forces autour de l’Ukraine

Sur l’image ci-dessous, vous pouvez notamment constater que des hélicoptères russes ont été déployés à Belgorod le 13 février, une ville située à quelques encablures de la frontière ukrainienne.

Crédit : Maxar Technologies

Le 18 février, les satellites de Maxar Technologies ont également repéré un convoi de matériel blindé en Crimée.

Crédit : Maxar Technologies

Toujours en Crimée, des tentes et un hôpital de campagne ont été installés à Novoozernoye, le 18 février :

Crédit : Maxar Technologies

Plus récemment, cette image prise le 21 février 2022 par le satellite Worldview-3 montre de nouveaux déploiements de matériel et de troupes à Krasnyi Oktyabr en Russie, au sud-ouest de Belgorod.

Crédit : Maxar Technologies

Cette image capturée le 22 février 2022 montre de nouveaux déploiements à l’aérodrome VD Bolshoy Bokov près de Mazyr, en Biélorussie.

Crédit : Maxar Technologies

Également capturée le 22 février 2022, cette image satellite dévoile des transporteurs d’équipement lourd dans l’ouest de Klintsy, en Russie.

Crédit : Maxar Technologies

Ces images satellites confirment que la Russie montre les dents. Reste désormais à savoir si elle compte bel et bien entrer en guerre et envahir l’Ukraine. Ce qui provoquerait une réaction en chaîne sur la scène internationale. L’Ukraine vient en tout cas d’exhorter ses ressortissants se trouvant en Russie à quitter immédiatement le pays. De son côté, Londres considère que « l’invasion totale de l’Ukraine » est « hautement probable ».

