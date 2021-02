Halloween Kills : Michael Myers privé de salles obscures ?

Après avoir hanté de nombreuses générations, Michael Myers doit enfin faire son retour. Toujours aux manettes de cette nouvelle mouture, John Carpenter pourrait faire le choix d’une sortie exclusive en streaming. Baptisé Halloween Kills, le slasher entend poursuivre en apothéose la saga. Pourtant, Carpenter veut se laisser encore du temps avant de prendre une décision définitive. Inquiet pour le futur de l’industrie cinématographique, le réalisateur veut choisir le meilleur moment pour dévoiler ce nouvel épisode dopé aux meurtres sanguinaires. Après avoir délaissé le cinéma pour la musique, Carpenter promet un film ultime, jamais vu et ultra léché dans sa conception.

Michael Myers est (encore) de retour ! – Crédit : Blumhouse

Mais pour l’heure, Carpenter reste bien mystérieux sur l’arc narratif et les nombreuses surprises entourant la sortie de ce nouvel opus.

Michael Myers est de retour !

Malgré son pessimisme lié à la réouverture des cinémas, Carpenter veut encore y croire. “Halloween pourrait être partagé uniquement en streaming parce que les cinémas sont morts. C’est malheureusement la triste réalité. C’est une tragédie, mais c’est la vérité. Il faut juste l’accepter. Le studio est entré en contact avec David et moi. et ils veulent repousser ce nouveau film d’un an, dans l’espoir que les choses s’améliorent. Donc on espère que les choses vont s’améliorer » témoigne ainsi le réalisateur.

Initialent prévu pour Octobre 2020, le film doit désormais sortir pour Halloween 2021. Et il est peu probable que les studios retardent une nouvelle fois sa diffusion. Financièrement, les pertes sont déjà conséquentes et le réalisateur doit désormais entamer la production d’Halloween Ends, dernier volet de la trilogie. Et visiblement l’équipe est déjà emballée par cette nouvelle aventure. « Nous avons lu le script et nous l’adorons vraiment. On veut juste attendre le bon moment pour se lancer » confirme Carpenter.

Le studio semble pourtant fier de sa dernière production et pense pouvoir compter sur un vrai succès populaire. Malek Akkad, le producteur de la franchise, ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur ce nouvel opus. « C’est le meilleur depuis le premier. C’est un vrai slasher qui y va à fond et sans pitié. On n’en a pas fait des comme ça depuis longtemps » affirme ainsi ce dernier.

Blumhouse devrait donc confirmer son choix dans les prochaines semaines. Mais l’évolution encourageante de la pandémie pourrait permettre à Michael Myers de revenir hanter les salles obscures, pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. Alors d’ici la prochaine fête d’Halloween, pourquoi ne pas se replonger dans les précédents épisodes de la saga ?

Source : CBR

