Harry Potter : l’actrice de Pomona Chourave trouvait son salaire dérisoire à l’époque

Pomona Chourave (Miriam Margolyes) © Warner Bros. Pictures

Les films Harry Potter sont en grande partie responsables de l’intérêt suscité par la franchise et de l’augmentation de son succès financier, cependant, toutes les stars n’auront pas été ravies de leur salaire pendant le tournage.

Dans une récente interview avec Metro, Miriam Margolyes, ou professeur Chourave dans les films, a admis qu’elle était mécontente de sa rémunération. Elle avait rejoint le casting dans La Chambre des Secrets, sorti en 2022.

« J’ai grommelé à l’époque », une rémunération dérisoire

Le professeur Chourave enseigne non seulement les cours de botanique à Poudlard, mais elle est également directrice de la maison Poufsouffle. Les livres et les films démontrent que son rôle est essentiel : elle participe à la bataille de Poudlard dans Harry Potter et les Reliques de la Mort et donne aux élèves des plantes pour vaincre les Mangemorts.

« Je n’ai jamais gagné des millions pour Harry Potter. Je pense que les trois personnes principales sur quatre sont millionnaires désormais, et ils le méritent, mais pas moi » a-t-elle dit. Elle a révélé son salaire, de 69 000 euros, à l’époque (soit environ 95 000 euros aujourd’hui si l’on prend en compte l’inflation). « J’ai grommelé à l’époque, mais ça m’aura rendu très célèbre » relativise-t-elle.

À lire : Harry Potter : 10 secrets sur Poudlard que vous ignorez

Ce montant peut sembler peu comparé à celui de Daniel Radcliffe, qui aura engrangé plus de 100 millions d’euros pour son temps en tant qu’Harry Potter, mais ce n’est pas un si petit montant si le temps d’écran est pris en considération. Bien que la représentation du professeur Chourave soit mémorable, elle n’apparaît que dans deux films et ne dispose que d’un total de deux minutes à l’écran.

En plus de devenir célèbre, son rôle lui aura également ouvert la porte à de nombreuses opportunités professionnelles. Elle aura toutefois révélé dans l’interview qu’elle avait eu beaucoup de mal à évoluer sur le plateau avec des enfants.

Source : Metro