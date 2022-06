Harry Potter : 10 secrets sur Poudlard que vous ignorez

Crédit : Warner Bros.

Impossible d’ignorer l’existence de Harry Potter. La franchise déchaîne les passions depuis plusieurs décennies et s’invite dans tous les domaines. Mais le plus connu reste le cinéma avec les adaptations cinématographiques des romans de J.K. Rowling. Une énorme communauté a vu le jour avec des fans ardents prêts à défendre la tombe de Dobby. Prochainement, les joueurs pourront lancer des sorts interdits dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Et en parlant de Poudlard, l’école dans laquelle se déroule la scolarité de Harry Potter, Hermione Granger ou encore Ron Weasley regorge de secrets. Voici 10 faits que vous ne connaissez pas à propos de ce lieu emblématique de la franchise !

À lire > Harry Potter : les personnages décrits dans les livres vs les films

10/ Poudlard est invisible aux yeux des Moldus

Crédit : Warner Bros.

Poudlard se trouve quelque part dans l’immensité des Highlands en Ecosse. Une école de sorcellerie réputée en Europe dont l’emplacement reste inconnu. Cependant, on estime que le lieu se trouve près de Dufftown dans le Banffshire. Pour se protéger, Poudlard est doté d’un puissant sort de dissimulation le rendant invisible et introuvable sur les cartes. Le château ne se dévoile qu’aux magiciens et apparaît comme un tas de ruines aux yeux des Moldus.

9/ Poudlard avait sa propre volonté

Crédit : Warner Bros.

Poudlard a été fondé au 10ème siècle par quatre des plus puissants sorciers de l’époque. Une école animée par la magie, comme une conscience propre. Les escaliers du château changeaient de direction à volonté et les chambres allaient et venaient au détriment des locataires. On utilisait des lanternes au lieu de l’électricité et les radios sans fil étaient alimentées par la magie. Les horloges et caméras, objets mécaniques, faisaient exception.

8/ Les fantômes adorent Poudlard

Avec son immense patrimoine et son niveau de magie, Poudlard fait office d’hôtel pour les fantômes. L’école était considérée comme le bâtiment le plus hanté d’Angleterre et hébergeait plus d’une centaine d’esprits. Beaucoup de résidents notables apparaissent dans les romans et films Harry Potter. On en retrouvera également dans Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard.

7/ L’hymne de Poudlard existe

Poudlard a son propre hymne appelé Hoggy Warty Hogwarts qui était parfois chanté lors de la fête en début d’année scolaire. La chanson apparaît dans le tome L’École des Sorciers mais aussi dans le film La Coupe de Feu lorsque le trio et Hagrid se rendent dans la forêt interdite. La chanson avait des paroles mais aucune mélodie et les élèves improvisaient chacun de leur côté donnant lieu une performance… désordonnée.

6/ Des elfes travaillaient dans de bonnes conditions à Poudlard

À la création de Poudlard, une flopée d’elfes de maison sont venus au château pour le ménage et la cuisine dans le meilleur environnement de travail possible. Timides, les créatures tentaient de rester invisibles. Toujours accueillants avec les élèves de l’école, ces derniers leur offraient des pâtisseries. Dobby et Winky ont travaillé dans les cuisines de Poudlard, ils étaient payés à la demande du premier elfe cité.

5/ Les sorciers étaient inscrits à Poudlard dès la naissance

Lorsque les sorciers naissaient en Angleterre et en Irlande, leurs noms étaient inscrits à Poudlard. À l’âge de 11 ans, les enfants recevaient la fameuse lettre du Hibou pour rejoindre l’école. Les moldus de la famille recevaient la visite d’un membre du personnel leur expliquant l’existence du monde des sorciers. Bien que rejoindre le château n’était pas obligatoire, la plupart des sorciers acceptaient l’invitation.

4/ Poudlard a une devise

Poudlard a une devise : Draco Dormiens Nunquam Titillandus. Une phrase mettant en garde les élèves de ne jamais « chatouiller un dragon endormi ». Si Harry Potter n’a jamais « chatouillé » de dragon, le jeune homme en a croisé plusieurs pendant toute sa scolarité à l’école. Notamment avec Hagrid, Ron Weasley et Hermione Granger.

3/ Le chapeau pointu était porté par les sorciers de Poudlard

Crédit : Warner Bros.

Les élèves de Poudlard portaient un uniforme avec l’écusson de leur maison sur la poitrine, une cravate mais surtout un chapeau pointu. Ce couvre-chef n’apparaît que peu dans les films et il est mentionné à quelques reprises dans les livres. En dehors de l’école, les chapeaux étaient courants pour les sorciers. Albus Dumbledore, le professeur McGonagall et la grand-mère de Neville Londubat en portaient.

2/ Un tas de passages secrets inconnus

Crédit : Warner Bros.

Poudlard est composé de multiples passages secrets et raccourcis pour l’intérieur et l’extérieur du lieu. Au cours de leurs sorties nocturnes dans les années 70, les Maraudeurs ont découvert 7 chemins et les ont inscrits dans leur carte. Nul doute que l’école en cache encore de nombreux. Bientôt une partie de ces lieux secrets dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard ?

1/ Poudlard est une école publique gratuite

Crédit : Warner Bros.

Poudlard reste une école publique financée par le ministère britannique de la Magie. Les élèves ne paient que le matériel personnel comme les baguettes, balais et chaudrons. La scolarité est gratuite. Autrefois, le ministère supervisait les examens officiels. Jusqu’à L’Ordre du Phénix dans lequel Dolores Umbridge prend le poste de Haut Inquisiteur, il n’avait jamais interféré dans l’école.

Source : CBR