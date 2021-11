Harry Potter : Le Creuset met ses cocottes à l’image de la franchise pour Noël

Quel est le point commun entre Le Creuset et Harry Potter ? A première vue, pas le moindre ! Sauf que le fabriquant a décidé de moderniser ses cocottes pour les fêtes de fin d’année, en les habillant à l’image de la franchise. Depuis plusieurs décennies, la marque est devenue un incontournable pour tout bon gastronome qui se respecte. Même si les prix ne sont donnés, acquérir un ustensile Le Creuset reste un must-have et un investissement sur le long terme. Alors pour séduire un nouveau public, la firme n’a pas hésité à s’associer à l’apprenti sorcier pour Noël 2021. Si le design n’a pas changé, tous les détails ont été entièrement revus.

Le Creuset rend hommage à Harry Potter – Crédit : Le Creuset

Poignets fantaisies, gravures adaptées : voilà un cadeau que de nombreux fans aimeront retrouver sous leur sapin. Alors qu’une pénurie de jouets est annoncée, Le Creuset joue une carte qui risque de séduire les collectionneurs en tout genre.

Harry Potter s’invite dans votre cuisine pour Noël

La collection ne se limite pas à de simples cocottes. Le Creuset a vu les choses en grand ! Parmi les ustensiles présentés, on retrouve notamment un large plat à gratin noir, gravé aux symboles de Voldemort. Les pinceaux, cuillères et louches se transforment en baguettes magiques. Sur une des deux cocottes, on retrouve une poignet éclair en hommage à Harry. Il y’a également une manique et un gant, des assiettes de présentation et quelques mugs dédiés aux « maisons » de la célèbre école de sorcellerie.

Ce ne sont pas de simples gadgets, mais bien des outils du quotidien, conçus dans des matériaux nobles et résistants. Les prix sont ceux habituellement pratiqués par la firme française. Comptez donc 339 euros pour une cocotte et une moyenne de 50 à 200 euros pour les autres accessoires. Ils sont déjà disponibles à la vente sur le site du fabriquant et ne devraient pas tarder à débarquer dans les points de ventes « physiques ».

Prêts à mettre un peu de magie au pied du sapin ? Le Creuset exauce votre souhait à travers cette collection exclusive, aussi graphique que qualitative. Attention : il s’agit d’une édition limitée !

Source : Screenrant