Harry Potter : Pourquoi Dumbledore a choisi Ron comme préfet ?

Ce choix opéré dans L’Ordre du Phénix continue de poser question, à raison. Car beaucoup auraient aimé voir Harry hériter de ce rôle. Cet opus de la saga est probablement le plus dense. Et il fut le plus difficile à adapter au cinéma. En effet, il fut bien compliqué de montrer la totalité des méandres romanesques imaginés par JK Rowling en à peine 2h30. C’est ainsi que la nomination de Ron en tant que préfet n’a jamais été réellement expliquée. Car en y regardant de plus près, d’autres personnages auraient mérité de prendre cette place de choix.

Un rôle inattendu pour Ron

Tout au long de cet épisode, Dumbledore opère des choix bien étranges. Pourtant, il y a bien une raison derrière les volontés du sorcier, aussi discutables puissent-elles être.

La vraie raison du choix de Dumbledore

Dumbledore sait pertinemment ce qu’a dévoilé le Miroir du Rised à Ron. En effet, dans le premier opus de la saga, Ron se découvre en tant que préfet en chef, aux côtés de ses deux frères. Mais Dumbledore sait également que le jeune homme se sent éclipsé et rejeté, à cause notamment de la réussite de son frère et de ses amis. Lui offrir cette place inespérée est en réalité un moyen tout trouvé de lui redonner confiance en lui. Car l’apprenti sorcier ne brille pas vraiment dans ses études. C’est un choix plus « paternaliste » que raisonnable, si on en juge les seules compétences de Ron pour jouer ce rôle.

Si Harry n’obtient pas ce poste, c’est parce que le directeur de l’école a déjà de grands projets pour lui. Dumbledore veut lui offrir un chemin plus grandiose, à raison. D’ailleurs, le livre montre davantage ce sentiment. Tout en explorant le mécontentement du héros face à cette annonce.

Même si les décisions de Dumbledore sont parfois discutables, celle-ci apparaît donc comme légitime et raisonnée. Ron reste un personnage de premier plan de la saga. Voilà pourquoi il méritait également de prendre du galon aux yeux des lecteurs.

Source : Screenrant