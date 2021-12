Harry Potter : Rupert Grint de retour dans la franchise après le 20ème anniversaire ?

C’est certainement l’un des événements les plus attendus en cette fin d’année. Après de longues années de bons et loyaux services, une grande partie des comédiens s’est réunie pour souffler les 20 bougies de la franchise Harry Potter au cinéma. Une saga qui aura permis à nombre d’entre eux de devenir des stars internationalement reconnues. Personne n’a d’ailleurs oublié Rupert Grint alias Ron, le copain maladroit et facétieux du jeune Harry. Ce dernier poursuit une carrière exemplaire au cinéma et sur les planches outre-Atlantique. Mais est-il prêt, si l’occasion se présente, à revenir dans la franchise ?

Rupert Grint prêt à remettre le costume de Ron Weasley ? – Crédit : Warner Bros Pictures

Au cours d’une récente interview, Grint s’est exprimé plus largement sur le sujet. Le comédien sait qu’il doit beaucoup à ce personnage, sans qui son parcours ne serait certainement pas ce qu’il est aujourd’hui.

Harry Potter : Rupert Grint prêt à rempiler dans le futur ?

« Cela fait désormais 10 ans que nous achevé le tournage du dernier film. Aujourd’hui, j’ai de nouvelles perspectives. Mais tout cela est assez fou et surtout extrêmement amusant. Alors, revenir pour un autre film, je ne sais pas. J’adore ce personnage, je me sens tellement lié à lui. Alors oui, pourquoi pas. Mais pour le moment, vraiment, je ne sais pas » explique ainsi le comédien. Une réponse tout en demi-mesure et pas vraiment sans équivoque. « Je crois que nous avons fini la saga au bon moment pour nous » ajoute également Grint.

Pourtant, un retour des trois stars pourrait être un événement sans commune mesure. La franchise Les Animaux Fantastiques n’est pas vraiment un franc succès, malgré la sortie prochaine d’un nouvel opus. Alors pourquoi ne pas revenir aux sources des aventures de l’apprenti sorcier ? Parce que l’agenda surchargé de Radcliffe, Grint et Watson ne laisse que peu de marche de manœuvre. On peut d’ailleurs retrouver actuellement notre Ron dans la série Servant sur Apple TV. Il participera ensuite à un projet d’envergure pour Guillermo Del Toro, sous forme d’anthologie.

Visiblement, ce n’est donc pas la priorité du comédien. Mais comme chacun sait, il ne faut jamais dire jamais. Pour l’heure, Grint préfère voler de ses propres ailes.

Source : Screenrant