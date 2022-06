Harry Potter, Ron et consorts transformés en personnages Disney

Et si les personnages d’Harry Potter transplanaient dans l’univers de Disney ? L’artiste apicollodraws a pris le temps de dessiner les héros de la saga magique en s’inspirant des personnages phares de la firme de Mickey. Un défi pour le moins original réussi haut la main.

Harry Potter et Dumbledore à la sauce Disney – Crédit : @apicollodraws / Instagram

On peut faire des merveilles grâce à l’IA. Une amoureuse d’Harry Potter a notamment recréé les personnages en utilisant les descriptions physiques apparaissant dans les livres. L’occasion de constater qu’ils ne ressemblent pas tous aux comédiens castés pour les incarner au cinéma. Qu’on se le dise, la saga de J. K. Rowling n’a de cesse d’inspirer les fans les plus créatifs. Soucieux d’épater la galerie, l’artiste apicollodraws a réussi à créer un crossover pour le moins inattendu : Harry Potter feat Disney.

Pour ce faire, il s’est creusé les méninges pour trouver quels visages de Disney ressemblaient le plus aux personnages d’Harry Potter. Il a ensuite confectionné ses dessins qu’il a partagés progressivement sur son compte Instagram. Harry Potter a été dessiné à partir du visage de Milo James Thatch, le personnage principal d’Atlantide, l’empire perdu. Son meilleur ami Ron devient Hercule tandis que Hermione apparaît avec le minois de Belle (La Belle et la Bête).

Harry Potter à l’assaut de l’univers Disney

On apprécie tout particulièrement la reproduction de Sirius Black en Tarzan et celle de Rogue dont la ressemblance avec Frollo du Bossu de Notre-Dame est frappante. De son côté, Dumbledore est dépeint en Merlin l’Enchanteur accompagné de Fumseck, son fidèle phénix transformé en Iago (Aladdin). Fred et George Weasley en Peter Pan sont également convaincants. Tout comme Dolores Ombrage en Ursula (La Petite Sirène).

Notez que l’artiste apicollodraws n’en est pas à son coup d’essai avec le studio aux grandes oreilles. Il avait notamment détourné des affiches de film en mettant en scène des personnages Disney. Il avait également métamorphosé les animaux du studio en humains. Vous pouvez admirer tout ça en arpentant son compte Instagram.

Tom Jedusor en Prince charmant de Cendrillon – Crédit : @apicollodraws / Instagram