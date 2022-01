Peter Pan, Raiponce, Les Simpson… Les personnages de dessins animés dans la vraie vie

Moe Szyslak recréé grâce à l’intelligence artificielle – Crédit : Instagram @hidreley

L’intelligence artificielle a de multiples champs d’action, que ce soit dans la robotique, la médecine ou encore dans l’industrie et l’art. L’artiste Hidreley Diao n’hésite ainsi pas à s’en servir pour concevoir des visuels de personnalités qui ne sont plus de ce monde. Il avait ainsi dévoilé récemment à quoi ressembleraient les visage de 41 personnages historiques si ces derniers vivaient encore à notre époque.

Ensuite, le créateur s’est attaqué aux personnages cartoonesques de nos dessins animés favoris en partant du postulat suivant : « Et si, comme dans un sortilège, ils devenaient réels, en chair et en os ? » Bart Simpson, Pocahontas, Raiponce, Aladdin, La Reine des Neiges… Hidreley Diao a réussi à façonner des visuels bluffants que nous vous présentons ci-dessous. Notez qu’il a utilisé Photoshop et les applications applications FaceApp, Gradiente et Remini pour réaliser son travail.

Dans les colonnes du site Bored Panda, il confie avoir sa petite préférence : « J’ai vraiment aimé la façon dont Moe Szyzlak, Ned Flanders et Milhouse Van Houten se sont révélés parce qu’au départ, je pensais que le style de dessin des Simpsons serait très difficile à imiter dans la ‘vraie vie’, mais ils sont en fait très faciles à reconnaître ».

Moe Szyslak

© Hidreley Diao

Bart Simpson

© Hidreley Diao

Milhouse Van Houten

© Hidreley Diao

Ned Flanders

© Hidreley Diao

Pocahontas

© Hidreley Diao

Fée Clochette

© Hidreley Diao

La Petite Sirène

© Hidreley Diao

Vaiana

© Hidreley Diao

Carl Fredericksen

© Hidreley Diao

Aladdin

© Hidreley Diao

Jasmine

© Hidreley Diao

Raiponce

© Hidreley Diao

Peter Pan

© Hidreley Diao

Blanche-Neige

© Hidreley Diao

La Reine des Neiges