Harry Potter : Tom Felton interdit à sa mère de le rechercher sur Google

Malgré le poids des années, le succès de la saga Harry Potter n’est pas prêt de faiblir. Mais qui dit succès dit souvent revers de la célébrité. Et s’il y en a un qui connait bien le sujet, c’est le comédien Tom Felton. En effet, l’interprète de Drago Malfoy s’est retrouvé plus d’une fois à la une de la presse numérique, souvent malgré lui. Les médias racontent souvent tout et n’importe quoi et Felton ne veut surtout que sa famille en pâtisse. Alors que l’acteur s’apprête à faire son grand come-back dans Retour à Poudlard pour fêter le 20ème anniversaire du premier opus, il s’exprime pour la première fois sur le sujet.

Au cours d’une récente interview, Felton explique qu’il a ainsi imposé à sa propre mère de ne jamais « googleliser » son nom. Toujours sur le devant de la scène, le comédien à l’affiche de The Forgotten Battle tient à préserver son image auprès des siens.

Tom Felton met en garde sa mère

Il ne faut pas oublier qu’à l’époque de la sortie du premier film Harry Potter, les réseaux sociaux et le numérique n’occupaient pas une place aussi considérable qu’aujourd’hui. En 20 ans, les choses ont considérablement évolué. Felton l’a bien compris et ne veut surtout pas que sa famille tombe dans le piège des fake news à son sujet. « Cela peut vraiment vous affecter. A l’époque, tout était diffèrent. Il n y avait rien de tout cela. Maitenant vous pouvez taper ce que vous voulez sur tel ou tel sujet. J’ai donc interdit à ma mère de me rechercher sur Google » explique ainsi le comédien.

Ultra populaire sur Instagram avec plus de 11 millions d’abonnés, Felton sait parfaitement qu’on peut l’attaquer ouvertement ou mentir à son sujet. Il n’est en effet pas rare de voir les propos d’une célébrité détournés de leur contexte ou déformés. Surtout que depuis quelques semaines le « ♯dragotok » fait des émules sur la toile. Et les dérives vont très vite. Mieux vaut donc couper ses proches de tout déboire pour ne pas les inquiéter !

Felton garde la tête froide et sait parfaitement comment canaliser les choses. En séparant ainsi sa vie publique de son monde privé, le comédien se protège du mieux qu’il peut. Impossible de l’en blâmer, la démarche étant aussi sage qu’altruiste.

