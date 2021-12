Harry Potter : trailer dévoilé avec Emma Watson pour l’émission des 20 ans

Retour à Poudlard ! – Crédit : capture d’écran YouTube

Harry Potter fête ses 20 ans au cinéma et le temps passe vite ! Malgré les décennies, l’équipe reste attachée à cette immense franchise cinématographique. Daniel Radcliffe, l’interprète du sorcier, dévoilait notamment la plus impressionnante cascade qu’il a réalisée. Et pour célébrer cet anniversaire, la Warner prépare une émission spéciale pour HBO Max. Si rien n’indique qui diffusera cette dernière en France, nombreux sont excités que le casting complet se réunisse. Et en attendant de découvrir le programme chargé des 20 ans d’Harry Potter, l’émission Retour à Poudlard propose son premier trailer avec Emma Watson. L’interprète d’Hermione Granger, personnage culte !

Hermione Granger retourne à Poudlard

Harry Potter ne raccroche pas. Outre Les Animaux Fantastiques, son spin-off cinématographique, la franchise compte sur des adaptations en pagaille comme un nouveau jeu à venir. Sans oublier une fanbase solide, les Potterheads, toujours prompts à suivre les nouvelles aventures du sorcier. Et cette énorme communauté se tient prête pour le lancement d’Harry Potter : Retour à Poudlard. Une émission célébrant les 20 ans de la franchise dans l’esprit de la récente réunion de F.R.I.E.N.D.S.

Une émission dévoilant ses premières images dans lesquelles on aperçoit Emma Watson arrivant en gare. L’actrice britannique incarnait, pendant ces deux décennies, Hermione Granger. Une sorcière douée et très intello appréciée par les fans pour sa force de caractère, toujours à sauver Harry Potter et Ron Weasley.

Une émission au programme chargé

Harry Potter : Retour à Poudlard programme sa diffusion pour le 1er janvier 2022. De quoi bien commencer l’année pour les amateurs de l’univers. Le casting original sera présent même si J.K. Rowling figure parmi les absentes à cause de ses déclarations polémiques.

Les acteurs et membres de l’équipe proposeront des interviews exclusives et les coulisses de la franchise aux milliards de dollars. Seront présents, en vrac, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelp,s Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis ,Evanna Lynch…

Source : ScreenRant