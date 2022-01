Harry Potter : un garçon de 11 ans rejoint le livre des records

19 citations en moins d’une minute – Crédit : Warner Bros.

Harry Potter profite d’une énorme fanbase très dévouée. Il faut dire que l’univers de J.K. Rowling, que l’interprète de Ron apprécie mais ne partage pas les idées, a eu droit à son adaptation cinématographique. Il n’est donc pas étonnant que 20 ans après la sortie du premier épisode et une émission réunion plus tard, les Potterheads répondent toujours présent. C’est le cas du jeune Eli Chmelik, un britannique de 11 ans au record impressionnant. Le garçon a identifié 19 citations provenant des films Harry Potter en moins d’une minute. C’est simple : ce fan connaît la franchise cinématographique par cœur !

19 citations en moins d’une minute !

Comme le rapporte la BBC, un fan britannique vient de rejoindre le livre des records. Eli Chmelik, originaire de l’Essex, a identifié 19 citations des 8 films issus de la franchise Harry Potter… en moins d’une minute ! Pour faire valider cette prouesse, deux chronométreurs, deux témoins et un lecteur, tous indépendants, étaient présents. Il a fallu choisir 50 citations potentielles d’au moins 4 mots et un personnage ne pouvait être présent plus de 4 fois. Eli Chmelik pense faire mieux : « Quand je l’ai fait avec mes parents, j’ai obtenu 40 citations en une minute ».

Le jeune fan pourrait battre son propre record à l’avenir ! Notons que le garçon affirme avoir lu « des dizaines de fois » les romans Harry Potter, en plus de connaître parfaitement les films.

Des fans toujours aussi dévoués à Harry Potter

Ce record du jeune Eli Chmelik prouve que les fans restent dévoués à Harry Potter, qu’importe la génération. Depuis 20 ans, les films de la Warner profitent de nombreux marathons, ressorties, diffusions télévisées… On comprend que les Potterheads soient toujours présents.

Sans oublier que ces derniers profitent d’autres œuvres comme Les Animaux Fantastiques. Un spin-off cinématographique se déroulant avant les événements principaux. Les joueurs mettront également la main sur Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard en 2022.

Source : ScreenRant