Harry Potter Retour à Poudlard : avez-vous repéré les deux erreurs dans l’émission spéciale retrouvailles ?

Harry Potter : Retour à Poudlard (Crédits : HBO)

Les fans d’Harry Potter sont aux anges. Pour fêter dignement le vingtième anniversaire de la sortie de L’école des sorciers au cinéma, HBO a pondu un programme réunissant les acteurs phares de la franchise. L’émission Harry Potter : retour à Poudlard est diffusée depuis le 1er janvier sur la plateforme HBO Max et sur Salto dans nos contrées. On y retrouve notamment Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, les trois comédiens qui ont prêté leurs traits à Harry, Hermione et Ron.

D’autres acteurs sont également présents ainsi que des membres de l’équipe de tournage. L’occasion de revenir en long et en large sur les coulisses et les nombreuses anecdotes autour de la saga magique. À noter toutefois l’absence de J.K. Rowling évincée de l’émission anniversaire d’Harry Potter en raison de ses déclarations jugées transphobes.

Harry Potter Retour à Poudlard : Emma Watson confondue avec Emma Roberts

Lors de ces retrouvailles, le réalisateur Chris Colombus a notamment confié à quel point il était difficile de tourner les scènes de Quidditch dans Harry Potter. Malheureusement pour HBO, une sacrée erreur a été décelée par une fan. Soucieuse de dévoiler des photos des acteurs à un âge juvénile, la Warner a notamment voulu intégrer un cliché d’Emma Watson. Sauf qu’il s’agissait en fait d’une photo de l’actrice Emma Roberts (Valentine’s Day, American Horror Story). Celle qui n’est autre que la nièce de Julia Roberts avait partagé ce cliché sur son compte Instagram en 2012.

GUYS HELP ME THATS LITERALLY EMMA ROBERTS NOT EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh — 𝕞𝕒𝕟𝕚𝕒 (@vee_delmonico99) January 1, 2022

Alertés par les fans, les producteurs de l’émission ont reconnu l’erreur dans les colonnes d’Entertainment Weekly. “Bien vu les fans d’Harry Potter ! Vous avez signalé la présence d’une mauvaise photographie dans le montage. Une nouvelle version sera bientôt disponible”, ont-ils promis. Toujours est-il que ce n’est pas la seule coquille repérée dans Harry Potter : Retour à Poudlard. En effet, Oliver Phelps (George Weasley) a été confondu avec son frère jumeau James Phelps (Fred Weasley).

C’est le premier cité qui a signalé la bourde sur Instagram. “J’imagine qu’après toutes ces années de farces, quelqu’un a décidé de se venger. C’était fantastique de participer à la réunion HP. J’espère que vous avez tous apprécié”, a-t-il commenté en légende.