Harry Potter : Rupert Grint (Ron) aime J.K. Rowling mais ne partage pas ses positions polémiques

Rupert Grint prend la parole – Crédit : Warner Bros.

Harry Potter, c’est une franchise majeure du divertissement. Une franchise popularisée auprès du grand public par les adaptations cinématographiques de la Warner. Et pour fêter les 20 ans des films, le casting s’est réuni lors d’une émission spéciale. Les fans retrouvaient plusieurs visages avec plaisir. On pense évidemment à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, respectivement les interprètes d’Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley. Mais lors de cette émission, J.K. Rowling était absente. Si la production déclare que ce n’est pas le cas, beaucoup pensaient que les propos polémiques de la romancière jouaient un rôle dans cette éviction. Après Daniel Radcliffe et Emma Watson, Rupert Grint prend la parole à ce propos.

Rupert Grint soutient les personnes transgenres

Depuis plusieurs années, J.K. Rowling se fait remarquer pour ses positions à l’encontre des personnes transgenres. L’auteur estime qu’elles ne seront jamais du genre dans lequel elles se reconnaissent, accusée de transphobie par les internautes. Même Daniel Radcliffe et Emma Watson dénoncent les propos polémiques de la romancière.

Rupert Grint également mais en précisant que malgré tout, il apprécie la femme. L’interprète de Ron la considère comme sa « tante ».

Je ne suis pas forcément d’accord avec tout ce que dit ma tante, mais elle reste ma tante. C’est une question délicate. – Rupert Grint

Accusée d’entretenir le rejet des personnes transgenres qui souhaitent vivre comme tout le monde et être considérées, J.K. Rowling est sous le feu des critiques. Rupert Grint précise donc qu’il souhaite la communauté visée par la romancière.

Je soutiens fermement la communauté transgenre et je me fais l’écho des sentiments exprimés par nombre de mes pairs. Les femmes trans sont des femmes. Les hommes trans sont des hommes. Nous devrions tous avoir le droit de vivre avec amour et sans jugement. – Rupert Grint

Source : CinemaBlend