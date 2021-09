Les Animaux Fantastiques 3 dévoile son titre officiel et sa date de sortie

Les Animaux Fantastiques 3 a enfin une date de sortie sur grand écran et un titre officiel. Le troisième volet de la saga Les Animaux Fantastiques tirée du monde des sorciers de J. K. Rowling et prequel d’Harry Potter arrivera plus tôt que prévu.

C’est officiel, Les Animaux Fantastiques 3 sortira le 15 avril 2022 dans les salles obscures américaines. Le film s’intitule Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore en français et Fantastic Beasts : The Secrets of Dumbledore en anglais. Il ne reste donc plus que quelques mois à patienter avant de retrouver Norbert Dragonneau, Dumbledore et Gellert Grindelwald sur grand écran.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore – Crédit : Warner Bros.

Les fans de la saga tirée du monde des sorciers de J. K. Rowling sont d’autant plus impatients de découvrir le troisième volet que Les Crimes de Grindelwald s’est terminé sur un terrible cliffhanger en 2018. D’ailleurs, Les Animaux Fantastiques 3 pourrait bien être le dernier volet de la saga.

Mads Mikkelsen remplacera Johnny Depp dans Les Animaux Fantastiques 3

Warner Bros. a confirmé que Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore sera toujours réalisé par David Yates qui a réalisé les deux volets précédents ainsi que 4 films Harry Potter. Autant vous dire que le projet est entre d’excellentes mains.

Au niveau du casting, on retrouvera Eddie Redmayne pour interpréter Norbert Dragonneau et Jude Law dans la peau du jeune Albus Dumbledore. Les autres acteurs seront aussi de retour : Katherine Waterston (Porpentina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Ezra Miller (Croyance Bellebosse), Jessica Williams (professeur Eulalie Hicks) et Callum Turner (Thésée Dragonneau).

Le casting de Les Secrets de Dumbledore est donc familier, mais il y a un changement majeur. L’acteur Mads Mikkelsen (Hannibal, Doctor Strange et Rogue One) va remplacer Johnny Depp pour interpréter le dangereux sorcier Gellert Grindelwald. Johnny Depp avait ce rôle depuis le premier volet de la saga, mais la Warner s’est séparée de l’acteur en novembre 2020 à la suite des accusations de violences conjugales. D’ailleurs, Johnny Depp s’est récemment exprimé sur le boycott dont il est victime à cause d’Amber Heard.

Voici le synopsis officiel de Les Secrets de Dumbledore : « Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald s’apprête à prendre le contrôle du monde sorcier. Incapable de l’arrêter seul, il confie au magizoologiste Newt Scamander la direction d’une équipe intrépide de sorciers, de sorcières et d’un courageux boulanger moldu dans une mission dangereuse, où ils rencontrent des bêtes anciennes et nouvelles et affrontent la légion croissante d’adeptes de Grindelwald. Mais avec les enjeux si importants, combien de temps Dumbledore peut-il rester en retrait ? ».

Source : Digital Trends