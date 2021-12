Hawkeye: Marvel dévoile une liste de films à voir avant la fin de la première saison

Depuis le début de sa diffusion sur Disney+, la série Hawkeye n’en finit plus de faire des adeptes. Il faut dire que le programme a franchement tenu toutes ses promesses. Rebondissements en cascade, arrivée de nouveaux méchants et mise en scène spectaculaire : tous les ingrédients du succès sont réunis. Mais ce n’est pas tout. Tout au long de cette saison, la série a fait des « ponts » avec d’autres films du MCU. Il n’est donc pas étonnant que Marvel vienne tout juste de publier une liste de films à regarder avant l’épisode final. Ce visionnage (ou rattrapage) pourrait donner de nombreuses clés pour mieux comprendre certains aspects de l’arc narratif.

Parmi cette liste, on trouve chronologiquement : Thor, The Avengers, Age of Ultron, Captain America : Civil War, Endgame et enfin Black Widow. Le studio recommande également sans surprise de voir (ou revoir) les cinq premiers épisodes de la série.

Hawkeye : des films importants pour comprendre la série

Un film semble pourtant manquer à l’appel : Daredevil. En effet, ce dernier pourrait permettre aux néophytes de mieux cerner le personnage de Kingpin. Ce nouveau méchant a révélé être de mèche avec la mère de Kate Bishop. Cependant, on peut comprendre pourquoi ce film est absent de la fameuse liste. D’abord parce qu’il appartient désormais au catalogue du concurrent Netflix. Mais aussi parce qu’il n’est techniquement pas considéré comme un film lié directement au MCU.

En ce qui concerne Black Widow, il y a fort à parier que Florence Pugh jouera un rôle prépondérant dans le final de la série. Tout cela augure également une chasse aux indices palpitantes pour les fans du genre. L’issue de Hawkeye promet ainsi d’être palpitante et d’établir des connections inattendues avec le reste du MCU. Pour le moment, le secret est bien gardé. Nous aurons la réponse ce soir, lors de la diffusion du dernier épisode.

On ne sait pas encore si une seconde saison est dans les tiroirs. Mais cela ne serait que justice, étant donné le succès fulgurant de ces premiers épisodes. Affaire à suivre !

