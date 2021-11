Hawkeye : Jeremy Renner veut devenir le leader des Avengers dans le futur du MCU

Après de longs mois d’attente, Hawkeye s’apprête enfin à débarquer sur Disney+. Fort de plusieurs apparitions notables au sein du MCU, le héros s’offre enfin sa première aventure en solitaire. L’histoire débute après les événements mis en place par Endgame. Alors qu’il profite de la trêve de Noël avec les siens à New-York, Hawkeye se voit confronter malgré lui à l’arrivée d’une grande menace. Il fait alors la connaissance d’une certaine Kate Bishop, qui lui prêtera main forte tout au long de ce nouveau combat. Les premiers retours sont enthousiastes. La série devrait connaître un succès comparable à WandaVision ou Loki. Le premier épisode débarquera chez nous le 24 novembre prochain.

Hawkeye, prochain leader des Avengers ? – Crédit : Marvel Studios

En pleine promotion, Renner s’est livré sur ses envies pour le futur. Le comédien imagine parfaitement son personnage devenir le nouveau leader des Avengers, fort de son expérience et de sa réussite.

Hawkeye : prochain chef de file des Avengers ?

« Avant la série, je pense sincèrement qu’Hawkeye était vraiment sous estimé. Pourtant, il a été à la tête des West Coast Avengers. Je pense vraiment qu’il pourrait devenir un leader comme Captain America. Je suis certain qu’il réussirait à prendre les devants, vous ne trouvez pas ? Il pourrait devenir un véritable quarterback, plutôt qu’un simple receveur. Cela serait vraiment intéressant et j’adorerais voir mon personnage prendre ce genre de direction » confie ainsi Renner en pleine interview.

Dans les comics sources, Hawkeye apparaît comme un leader né. Alors prendre la tête des Avengers est un défi dans lequel il pourrait s’engager avec un succès certain. Si Renner se sent prêt à garder le rôle de Clint pendant plusieurs années, sans doute son vœu pourrait-il être exaucé. Quoi qu’il en soit, Hawkeye pourrait prendre une plus large place au sein du MCU dans les prochaines phases. Reste à savoir si Marvel l’entend également de cette oreille !

En attendant, les fans pourront bientôt découvrir la série événement consacrée au personnage. Ce projet augure une nouvelle fois de grandes choses pour le futur du MCU ! Affaire à suivre

