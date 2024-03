Helldivers 2 : un nouveau patch déployé, mais ce bug majeur est encore là

Arrowhead annonce l’arrivée du patch 1.000.103 de Helldivers 2 dès aujourd’hui. Malheureusement, la mise à jour ne corrige pas le bug le plus important du jeu qui ternit l’expérience des joueurs sur PC et PS5.

Helldivers 2 reste parmi les jeux les plus joués sur Steam malgré la rude concurrence des indétrônables Counter-Strike 2, GTA 5 et aussi des nouvelles sorties régulières. Le shooter coopératif a connu un pic de 458 709 joueurs, le 20ᵉ plus élevé de l’histoire de la plateforme de Valve.

Pour que Helldivers 2 continue à rassembler, Arrowhead se montre particulièrement proche de sa communauté et déploie régulièrement des patchs en fonction de ses retours. Le studio suédois annonce justement la sortie d’une nouvelle mise à jour qui ne corrige malheureusement pas le problème le plus important du jeu.

Le patch 1.000.103 de Helldivers 2 disponible, le bug le plus gênant toujours présent

Il vaut mieux posséder une connexion Internet solide quand on joue à Helldivers 2, non seulement pour ne pas connaître de souci en ligne, mais aussi pour installer rapidement les nombreuses mises à jour déployées par Arrowhead.

D’abord sur le Discord officiel du jeu puis sur Steam, le studio annonce l’arrivée du patch 1.000.103 dès aujourd’hui sur PC et PS5. Il apporte notamment des corrections pour l’exosuit EXO-45 Patriot ajouté récemment dans Helldivers 2. L’engin ne se détruira plus quand il tire un missile en tournant. La MAJ améliore aussi l’équilibre des Dangers Planétaires et des patrouilles.

Les Dangers Planétaires peuvent sérieusement impacter les missions des joueurs. Par exemple, les vagues de chaleur font baisser plus vite de l’endurance et accélèrent la surchauffe des armes. Le blizzard réduit la visibilité et la neige au sol vous ralentit. Ils apparaîtront maintenant un peu moins fréquemment comme le réclamait la communauté, notamment les tremblements de terre et les pluies de météorites.

Malheureusement, le patch de Helldivers 2 ne règle pas le souci principal qui entache l’expérience : les demandes d’ami qui n’apparaissent pas entre les joueurs PC et PS5. Les membres de la communauté se plaignent de ce bug depuis plusieurs jours et devront donc composer avec pendant encore un temps.

« Vous n’êtes pas ignorés. Nous ne serions pas là sans vous. Nous comprenons vraiment que c’est à la fois triste et extrêmement frustrant pour ceux d’entre vous qui sont concernés. Nous vous demandons d’être patients. Pas de mauvaise blague ou de jargon militaire cette fois-ci, juste ceci », écrit Thomas Petersson, le community manager d’Arrowhead, sur Discord.

D’autres bugs seront corrigés dans les prochaines mises à jour, notamment celui qui amène les exosuits à être livrés endommagés. Voici les principaux correctifs du patch 1.000.103 de Helldivers 2.

L’exosuit ne se détruit plus lorsqu’il tire un missile en tournant

L’exosuit conserve ses fonctionnalités de mêlée même endommagé

Réduction du taux d’apparition des différents dangers planétaires (tremblements de terre, pluies de météorites, activité volcanique, tornades de feu, tempêtes ioniques)

Dégâts et vitesse des météores

Éclairage de Fenrir III ajusté pour améliorer la visibilité pendant les pluies de météores

Correction de la prise en charge de la pédale Elgato Stream Deck