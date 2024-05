Helldivers 2 : qu’est-ce que c’est, prix, gameplay, tout savoir sur le hit de l’année 2024

Helldivers 2 est définitivement « la » surprise de ce début d’année 2024. Ce jeu à la troisième personne, disponible sur PS5 et PC Windows, est non seulement accessible en termes de prix, mais en plus excessivement fun, addictif et jouissif à faire. Si vous hésitez à venir nous aider à répandre la démocratie, voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Helldivers 2, la suite tant attendue du jeu vidéo populaire Helldivers, c’est « le » jeu de ce début d’année 2024 qui a su captiver l’attention des amateurs de jeux de tir à la troisième personne.

Développé par Arrowhead Game Studios, le jeu propose une expérience coopérative intense qui met les joueurs au défi de collaborer efficacement pour combattre des ennemis extraterrestres dans un univers de science-fiction dystopique.

Je vous présente ici tout ce qu’il faut savoir sur Helldivers 2, en explorant ses mécaniques de jeu, son contexte narratif, ses graphismes, son système de progression, et plus encore.

🧐 Qu’est-ce que Helldivers 2 ?

Helldivers 2, sorti le 8 février 2024 sur PlayStation 5 et PC, est un jeu de tir à la troisième personne (TPS) qui met l’accent sur la coopération et l’action frénétique. Développé par Arrowhead Game Studios et édité par Sony Interactive Entertainment, il s’agit de la suite tant attendue du jeu Helldivers de 2015.

L’idée du titre est de vous plonger dans un univers de science-fiction humoristique et décalé où vous incarnez un membre des Helldivers, une force d’intervention rapide chargée de repousser des envahisseurs extraterrestres venus menacer la galaxie.

La narration dans Helldivers 2 est renforcée par des cinématiques, des transmissions radio, mais surtout des mises à jour de mission qui offrent des perspectives supplémentaires sur la guerre en cours. Les joueurs du monde entier sont constamment immergés dans un univers où chaque action et chaque décision peut influencer non seulement le sort de leur escouade, mais aussi le destin des mondes qu’ils touchent.

La coopération est au cœur du gameplay puisque vous devrez unir vos forces avec jusqu’à trois autres joueurs pour accomplir des missions périlleuses sur des planètes hostiles. La communication et la coordination seront essentielles pour survivre aux assauts ennemis et remporter les objectifs. Mais vous pouvez aussi et tout à fait vous lancer en solo et décider ou non de rejoindre d’autres joueurs.

Helldivers 2 propose un large éventail de contenu, et voici ses principaux attraits :

Campagne solo ou coopérative : une vaste campagne narrative remplie de missions variées , qui change régulièrement, seul, avec des amis ou d’autres joueurs au hasard,

: une vaste campagne narrative remplie de missions variées , qui change régulièrement, seul, avec des amis ou d’autres joueurs au hasard, Missions secondaires : des défis annexes pour obtenir des récompenses et améliorer votre équipement,

: des défis annexes pour obtenir des récompenses et améliorer votre équipement, Système de progression : personnalisez votre personnage en débloquant de nouvelles armes, armures et compétences (les stratagèmes),

: personnalisez votre personnage en débloquant de nouvelles armes, armures et compétences (les stratagèmes), Ennemis redoutables : affrontez une faune extraterrestre hostile et diversifiée, allant de bestioles rampantes (Terminides) à des robots colossaux (Automatons),

: affrontez une faune extraterrestre hostile et diversifiée, allant de bestioles rampantes (Terminides) à des robots colossaux (Automatons), Planètes dangereuses : explorez des environnements générés procéduralement, remplis de pièges et de dangers inattendus (pluie de comètes, acide, tornades de feu, etc.),

: explorez des environnements générés procéduralement, remplis de pièges et de dangers inattendus (pluie de comètes, acide, tornades de feu, etc.), Mises à jour régulières : de nouveaux contenus, missions et événements sont régulièrement ajoutés pour maintenir l’expérience fraîche.

💶 Combien coûte Helldivers 2 ?

Helldivers est disponible au prix de 39,99 € sur PS5 en version digitale et physique. Il est disponible au même prix en version dématérialisée sur PC via la plateforme Steam. Le jeu est proposé à un prix relativement faible par rapport à la moyenne, qui se situe plus généralement dans la fourchette des 50 à 80 €.

🤔 Quelle est l’histoire de Helldivers 2 ?

Dans Helldivers 2, l’histoire est un élément clé qui enrichit considérablement et petit à petit l’expérience de jeu. Le contexte narratif du jeu se construit autour d’une vision dystopique de l’avenir de l’humanité, où le gouvernement totalitaire de la Fédération Super Terrestre domine la galaxie par la force et la propagande.

Les joueurs incarnent des membres des Helldivers, une unité d’élite des forces armées de la Fédération, spécialement formée pour effectuer les missions les plus périlleuses. Ces soldats sont déployés sur diverses planètes hostiles pour combattre des ennemis, sécuriser des ressources, et, officiellement, « apporter la démocratie » aux mondes colonisés par deux factions : les Terminides et les Automatons.

Au fil des missions, des questions morales peuvent se poser quant aux véritables motivations de la Fédération et l’impact de ces interventions sur les civilisations extraterrestres et les écosystèmes : sommes-nous vraiment les gentils ?

🎮 Quelles sont les mécaniques de jeu d’Helldivers 2 ?

Helldivers 2 est conçu pour offrir une expérience coopérative, où jusqu’à quatre joueurs peuvent unir leurs forces. Le jeu se caractérise par une difficulté ajustable, où les missions peuvent être adaptées pour offrir plus de challenge (du niveau 1 à 9, facile à très difficile). Il vous faudra débloquer chaque palier un à un pour en profiter.

Les joueurs doivent travailler ensemble, utilisant une large gamme d’armes et de stratagèmes tactiques pour réussir leurs missions. Le feu ami est toujours activé, ce qui requiert une grande prudence et une coordination impeccable entre les joueurs pour éviter les incidents. Pour rejoindre une partie, rien de plus simple : on se rend sur l’hologramme dans son vaisseau, et soit on rejoint une partie rapide (ça ne prend que quelques secondes), soit on choisit soi-même la mission ou l’opération que l’on a envie de faire.

👉 Les stratagèmes, la clé d’Helldivers 2

L’un des aspects central de Helldivers 2 est son système de stratagèmes, qui permet aux joueurs de déployer des ressources telles que des frappes aériennes, des tourelles de défense, ou même un véhicule de combat (un mécha). Choisir et déployer les bons stratagèmes au bon moment est vraiment crucial pour le succès des missions, car vous n’en n’aurez pas un stock illimité.

Pour utiliser un stratagème, les joueurs doivent saisir une combinaison spécifique de touches, simulant la transmission d’un code. Une fois le code entré, le stratagème est déclenché, mais il faut attendre un temps de recharge et un délai de déploiement, ce qui nécessite une planification et une coordination soignée.

Qui veut une salve de Liber-thé ?

Vous avez 3 styles de stratagèmes à débloquer :

Offensifs : ces stratagèmes incluent des frappes aériennes, des barrages d’artillerie, et même des attaques orbitales qui peuvent anéantir de grandes zones, très utiles lorsque les joueurs sont submergés par des ennemis. Défensifs : ceux-ci comprennent des champs de mines, des barrières électriques, et des tourelles automatiques qui peuvent défendre des positions stratégiques ou protéger les joueurs lors des extractions. Soutien : ils incluent des soins médicaux, des munitions supplémentaires, et des véhicules de transport (bientôt !) ou de combat (un Mech) que les joueurs peuvent piloter. Ces stratagèmes sont vitaux pour la logistique et le maintien de l’efficacité de l’équipe en mission.

Le succès de l’utilisation des stratagèmes réside dans le timing et la précision. Un mauvais déploiement peut entraîner des conséquences désastreuses, y compris blesser ou tuer des membres de l’équipe à cause du feu ami.

👉 Débloquer de nouveaux stratagèmes et les améliorer

En jeu, vous pourrez ensuite améliorer vos stratagèmes ou en débloquer de nouveaux. Pour ça, il faudra récolter des échantillons (ou samples en anglais) des ressources collectables essentielles utilisées pour améliorer les modules de vaisseau et renforcer les Stratagèmes. Il existe trois types d’échantillons dans le jeu : communs (verts), rares (orange) et super rares (roses).

Échantillons communs : Ce sont les plus faciles à trouver et sont disponibles dès le niveau de difficulté 1. Ils sont souvent dispersés sur la carte près des objectifs de mission ou dans des zones aléatoires. Échantillons rares : Accessibles à partir du niveau de difficulté 4 (Difficile), ces échantillons sont moins fréquents et encouragent une exploration plus poussée des cartes. Super échantillons : Ce sont les plus difficiles à trouver, disponibles uniquement à partir du niveau de difficulté 7 (Mission Suicide). Ils sont généralement localisés près de structures spéciales et le nombre récupérable par mission est limité.

Les échantillons sont visibles sous forme de petits contenants colorés ou de roches sur la carte, et doivent être ramassés manuellement. Ils sont partagés entre tous les membres de l’équipe, donc peu importe qui les collecte, tous les joueurs bénéficieront de ces ressources une fois la mission terminée. Si un joueur meurt en portant des échantillons, ceux-ci tombent au sol et doivent être récupérés avant la fin de la mission, mais peu importe par qui.

👉 De l’équipement et de l’armement à débloquer petit à petit

L’équipement dans Helldivers 2 est varié et adapté à de multiples styles de jeu et situations tactiques. Les joueurs peuvent personnaliser leur équipement avant chaque mission, en choisissant parmi une large gamme d’armes et de gadgets.

Les armes se divisent en plusieurs catégories, incluant les fusils d’assaut, les fusils de précision, les mitrailleuses, les pistolets, les grenades. Chaque arme a ses propres caractéristiques, y compris la portée, la puissance de feu, et l’efficacité contre différents types d’ennemis.

Les joueurs peuvent également choisir différentes armures, capes et casques, qui affectent la mobilité, la résistance aux dégâts, et d’autres attributs spécifiques. Choisir la bonne armure en fonction du rôle du joueur dans l’équipe et du type de mission n’est pas forcément essentiel, il s’agit avant tout d’une rôle cosmétique.

👉 Obligations de guerre et monnaie en jeu

Dans le jeu, les Warbonds, ou obligations de guerre, sont des ensembles d’équipements déblocables fonctionnant à travers un système de paliers, similaire à un battle pass. Ces Warbonds sont permanents, ce qui signifie qu’ils ne disparaissent jamais et peuvent être progressés à tout moment à votre rythme.

Les Warbonds existent sous deux formes : standard et premium. Les Warbonds standards sont gratuits, tandis que les Warbonds premium doivent être achetés pour 1000 Super Credits, la monnaie du jeu que vous pouvez soit acheter, soit débloquer en jouant.

Les Warbonds comprennent divers éléments tels que des armes, des ensembles d’armure, des capes, des grenades, et d’autres boosters. Une fois acheté, vous pouvez ensuite débloquer le contenu d’un Warbond en dépensant des médailles que vous gagnez en accomplissant des missions.

Ce que vous obtenez avec un Obligation de Guerre :

Armes : Des armes inédites aux designs et aux fonctionnalités distinctives pour anéantir vos ennemis.

Des armes inédites aux designs et aux fonctionnalités distinctives pour anéantir vos ennemis. Armures : Des protections robustes pour vous aider à survivre dans les environnements hostiles et contre les assauts ennemis.

Des protections robustes pour vous aider à survivre dans les environnements hostiles et contre les assauts ennemis. Accessoires : Des capes, des casques et d’autres éléments cosmétiques pour personnaliser votre apparence et afficher votre style unique.

Des capes, des casques et d’autres éléments cosmétiques pour personnaliser votre apparence et afficher votre style unique. Emotes : De nouveaux moyens de communiquer avec vos coéquipiers et de célébrer vos victoires (ou de railler vos défaites).

De nouveaux moyens de communiquer avec vos coéquipiers et de célébrer vos victoires (ou de railler vos défaites). Bonus : Des atouts et des capacités spéciales pour vous donner un avantage tactique sur le champ de bataille.

À ce stade, il existe quatre Warbonds :

Helldivers Mobilize (gratuit) : Ce Warbond standard est accessible gratuitement à tous les joueurs.

(gratuit) : Ce Warbond standard est accessible gratuitement à tous les joueurs. Steeled Veterans Premium Warbond (premium)

(premium) Cutting Edge Premium Warbond (premium)

(premium) Democratic Detonation Premium Warbond (premium)

Le prochain Warbond est déjà connu : Patriotes du grand froid, qui sera disponible dans le centre d’acquisition de votre destroyer le 9 mai 2024. Pour accéder à ce contenu, vous devrez posséder le jeu de base, dépenser 1 000 SuperCrédits pour vous l’offrir (et comme d’habitude, vous pouvez soit les acheter, soit en trouver en jouant).

⚙️ Quelle configuration sur PC ?

Pour jouer à Helldivers 2 sur PC, voici les configurations requises :

Configuration minimale :

Système d’exploitation : Windows 10

Windows 10 Processeur : Intel Core i7-4790K ou AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4790K ou AMD Ryzen 5 1500X Mémoire vive : 8 GB de RAM

8 GB de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 470 avec 4 GB de VRAM dédiée

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou AMD Radeon RX 470 avec 4 GB de VRAM dédiée Espace disque : 100 Go disponibles

Configuration recommandée :

Processeur : Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K ou AMD Ryzen 7 3700X Mémoire vive : 16 GB de RAM

16 GB de RAM Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600 XT avec 6 GB de VRAM dédiée

NVIDIA GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 6600 XT avec 6 GB de VRAM dédiée Espace disque : 100 Go disponibles

👉 Mais pourquoi Helldivers 2 rencontre un tel succès ?

Helldivers 2 se distingue non seulement par tous les éléments de jeu que j’ai déjà mentionnés (jeu de tir réussi, gameplay explosif, univers fun et maîtrisé), mais aussi grâce à des contributions significatives de développeurs clés du studio comme Joel, le Game Master. Son rôle est crucial pour la création et la maintenance de l’univers du jeu, je vous explique.

Joel, en tant que Game Master, est chargé de veiller à ce que les missions restent équilibrées et engageantes, tout en introduisant de nouveaux défis et scénarios pour maintenir l’intérêt des joueurs. Sa capacité à ajuster dynamiquement le jeu en fonction des retours des joueurs et de l’évolution de la communauté aide à garder Helldivers 2 frais et excitant.

Bien sûr, le titre reste captivant et réussi grâce à son approche immersive et interactive du gameplay stratégique. Au cœur de cette expérience se trouve le jeu coopératif, où les joueurs doivent travailler ensemble pour naviguer à travers des missions complexes. Ce sentiment de camaraderie et d’accomplissement collectif est particulièrement agréable.

Le jeu tire aussi parti d’une mécanique de progression approfondie. Les joueurs gagnent des récompenses et des améliorations en accomplissant des missions et en collectant des ressources, telles que les échantillons utilisés pour améliorer les capacités de leur équipement. Cette progression incite à continuer à jouer pour débloquer de nouvelles capacités et équipements.

La diversité des missions et des ennemis ajoute aussi une autre couche de rejouabilité. Chaque mission propose des défis uniques et il faut adapter sa stratégie et à expérimenter avec différentes combinaisons d’équipement et de tactiques. Bref, il n’y a pas de quoi s’ennuyer.