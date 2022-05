Un jeu de figurines sans figurines, le retour de l’excellent Heroes of Normandie

Devil Pig Games vient de lancer son Kickstarter pour « la plus grosse extension jamais produite pour Heroes of Normandie » : Battle for Caen.

Un an après avoir lancé le remake de son jeu de stratégie sur la seconde guerre mondiale, l’éditeur bordelais revient sur le devant de la scène ludique avec une nouvelle campagne de financement participatif.

On avait déjà une nouvelle boîte de base centrée sur la 1re division d’infanterie américaine, la fameuse Big Red One. Les strech goals de la campagne de 2021 avait permis d’accouché du Battle Pack I sur Omaha Beach. Aujourd’hui, Devil Pig Games (DPG) poursuit son avancée dans le bocage normand et atteint Caen avec les Battle Pack II et III.

Heroes of Normandie est un jeu pour 2 joueurs idéalement. Des parties à 3 ou 4 sont envisageables non officiellement. En revanche un mode solo officiel existe avec son matériel afférent.

Le kickstarter de Heroes of Normandie : Battle for Caen est déjà financé. Il se terminera le 6 juin 2022.

Heroes of Normandie : Battle for Caen, la débauche de matériels

Une extension qui est tournée vers les combats urbains, une première pour la licence Heroes of Normandie. Les amateurs de la gamme avaient déjà pu en tâter via Heroes of Stalingrad. Il s’agit de planques, de combats de sniper, d’embuscades « où chaque maison est un piège potentiel », indique DPG.

Battle for Caen utilise de nouvelles plaques de terrain, mais aussi de très nombreuses tuiles de bâtiments, des bâtiments modulaires d’ailleurs que l’on pourra agencer pour produire des quartiers totalement différents.

Habituellement, une boîte d’extension de Heroes of Normandie contient 6 punchboards, ici on monte à 9. Mieux, fort de son expérience DPG a optimisé ses planches pour y mettre encore plus de matériel.

On y trouve deux armées : allemands et britanniques. Ces derniers viennent avec leur deck de 50 cartes en V2 ainsi que leurs pions et dés. Pour les allemands, il faut prendre ceux de la boîte de base du jeu. Un pledge permet de grouper les deux pour un prix réduit.

Heroes of Normandie, c’est quoi ?

Heroes of Normandie utilise le système maison Heroes of. On peut y voir un wargame en plus dynamique avec une illustration cartoon proche des vieux films de guerre hollywoodiens. C’est un jeu de figurines sans figurines.

On est dans la programmation avec une phase d’ordre et une phase d’activation. Tous les éléments à connaître sont sur les pions ou nichés dans le décors sous la forme de logos.

Construction d’armée Les héros Tuiles de terrains et décors

Chaque unité à ses forces et faiblesses : la grosse mitrailleuse MG42 est dévastatrice, mais ne se déplace que d’une case une fois déployée. Les éclaireurs ne sont pas très résistants, mais peuvent se camoufler.

Les combats se jouent aux dés avec des modificateurs inscrits sur les pions d’unités. Des cartes viennent pimenter la partie en donnant des bonus et avantages aux deux joueurs.

Combien ça coûte ? Et les bonus ?

Battle for Caen est affiché 49 € sur Kickstarter. C’est un prix de base. Il faut lui ajouter les 20% de TVA ainsi que les frais de port. Au total, on grimpe à 73 €.

Attention, pour ce prix, on a droit à deux Battle Pack : Battle for Caen et Windsor & Jupiter. Ce dernier arrive en sus, gratuitement. Il sera composé des stretch goals qui seront débloqués quotidiennement et automatiquement durant la campagne.

Ceux-ci permettront de revivre la prise de la base aérienne de Carpiquet, mais aussi l’opération Jupiter avec la Cote 112, située au sud de Caen. DPG assure aussi que des surprises émailleront la campagne de financement.