Hocus Pocus 2 : le trailer dévoile la jeunesse des sœurs Sanderson

Tremblez car les sœurs Sanderson font enfin leur grand retour ! Dans quelques jours, Hocus Pocus 2 se dévoilera enfin sur Disney+. Après 20 ans d’absence, les trois abominables sorcières reviennent d’entre les morts et sont bien décidées à semer le chaos dans Salem. Cette fois encore, elles en voudront à la vie de tous les enfants mais toujours avec humour et décadence. On retrouvera d’ailleurs Billy le gentil zombie et Binx, le chat noir. Il y a quelques jours, la bande-annonce officielle a enfin été dévoilée, offrant une surprise de taille. En effet, on peut y découvrir Winifred, Sarah et Mary adolescentes, en pleine chasse aux sorcières. Ce retour en arrière est l’occasion de découvrir comment les trois sœurs ont obtenu leurs pouvoirs.

Hocus Pocus 2 dévoile la jeunesse des trois sorcières – Crédit : Disney+

Le célèbre grimoire des trois sorcières semble être la clé de leur histoire. Tout comme le mystérieux personnage interprété par la comédienne Hannah Waddingham.

Hocus Pocus 2 : un flashback plein de surprises !

Si Hocus Pocus 2 reste un prétexte pour faire vivre aux trois sorcières une nouvelle aventure, il permet surtout de mieux expliquer leur parcours. On ne devient pas « vilaines et méchantes » du jour au lendemain. Le jour de leurs 16 ans , dans une forêt lugubre, les trois sœurs reçoivent de la part d’une enchanteresse le fameux grimoire. On ignore encore le lien qui unit les personnages, mais il se pourrait qu’une histoire de famille soit à l’origine de ce passage de flambeau. Les trois sœurs semblent alors bien innocentes mais tout bascule rapidement.

L’histoire semble ainsi se répéter bien des années plus tard, lorsque le propriétaire du musée de la sorcellerie offre la bougie à flamme noire aux deux jeunes protagonistes principales de cette suite. Dès lors, Hocus Pocus 2 promet de faire un parallèle permanent entre passé et présent. Le film permet également de plonger dans l’Histoire : celle de Salem. La ville est en effet connue pour avoir été le théâtre d’actes barbares contre toutes les supposées sorcières du comté. Pour le reste, les codes du premier opus semblent respectés : humour, décalage et chansons endiablées.

Les fans espèrent que ce retour ne sera pas une douche froide. Les soeurs Sanderson sont devenues, au fil des années, des personnages cultes de la pop-culture. Hocus Pocus 2 doit donc tenir toutes ses promesses pour ne pas être estampillé « suite raté ». Le grand public, en tout cas, ne cache plus son impatience.

Source : Screenrant