Joker 2 dévoile un premier trailer déjanté avec Lady Gaga et Joaquin Phoenix

Le Joker et Harley Quinn se réunissent pour un nouveau chapitre chaotique dans Joker : Folie à Deux, dont le premier trailer vient d’être dévoilé. Le film, réalisé par Todd Phillips, promet une virée sombre et musicale aux côtés de Joaquin Phoenix et de la star de la pop, Lady Gaga.

Une rencontre explosive à Arkham

Exit le Joker solitaire et tourmenté du premier film. Cette suite le place à l’asile d’Arkham, où il va croiser la route d’une Harley Quinn tout aussi dérangée, incarnée par Lady Gaga. Le trailer s’ouvre sur une scène intrigante : une rencontre à la fois mignonne et inquiétante entre les deux personnages. S’ensuit alors un plan d’évasion audacieux pour semer le trouble au-delà des murs de l’asile et déverser leur folie sur Gotham City.

Joker : Folie à Deux s’annonce plus exubérant que son prédécesseur. Le trailer laisse entrevoir un Joker plus théâtral, accompagné de sa muse déjantée. On les aperçoit dansant et virevoltant dans les rues de Gotham, dans une ambiance démente et décalée.

Réalisé par Todd Phillips, Joker avait frappé fort en 2019. Initialement conçu comme un projet unique, le succès planétaire du film (plus d’un milliard de dollars de recettes) a convaincu l’équipe de poursuivre l’aventure. L’intrigue de la suite demeure entourée de mystère, si ce n’est qu’il s’agirait d’une comédie musicale. Le réalisateur nuance toutefois cette information, affirmant que la musique jouera un rôle central sans pour autant dénaturer l’atmosphère du premier film.

Joker : Folie à Deux sortira sur les écrans le 4 octobre 2024, marquant le cinquième anniversaire du premier volet. Avec un budget de production triplé (200 millions de dollars), cette suite promet d’être spectaculaire. D’ici là, les amateurs de cinéma pourront se consoler avec d’autres poids lourds annoncés par Warner Bros. pour 2024 : Beetlejuice 2, l’adaptation de Horizon : Zero Dawn et le prequel de Mad Max : Fury Road intitulé Furiosa.