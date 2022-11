House of the Dragon a dépassé le milliard de minutes vues en une semaine sur HBO Max

La première saison de House of the Dragon a explosé de nombreux records. Le spin-off de Game of Thrones a réussi à cumuler plus d’un milliard de vues en une seule semaine sur HBO Max. C’est la semaine de sortie du dernier épisode de la saison.

Dès son lancement sur HBO Max aux États-Unis et sur OCS en France, House of the Dragon cumule les records. Le premier épisode de la saison 1 était le meilleur lancement jamais enregistré sur HBO. Il avait attiré plus de 10 millions de téléspectateurs américains. La première saison du spin-off de Game of Thrones a donc été très populaire.

House of the Dragon © HBO

Le leader mondial de la mesure d’audience sur le web, Nielsen, a révélé qu’House of the Dragon a dépassé le milliard de minutes vues en seulement une semaine. L’épisode final est sorti le dernier jour de cette semaine. La saison 1 est déjà terminée, mais la saison 2 n’arrivera pas avant 2024. En attendant, il ne fait aucun doute qu’House of the Dragon a réussi à convaincre les fans de Game of Thrones.

La semaine de l’épisode final d’House of the Dragon a été très populaire

Du 17 au 23 octobre, le spin-off de Game of Thrones a été vu pendant plus d’un milliard de minutes sur HBO Max. C’est la semaine durant laquelle l’épisode final de la saison 1 a été diffusé. Il est sorti le 23 octobre, soit le dernier jour de la semaine mesurée par Nielsen. Les premières heures de visionnage de l’épisode final ont donc été comptabilisées par Nielsen. D’ailleurs, le final a attiré la plus grande audience de HBO depuis Game of Thrones.

Pendant cette même période, la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a été vue pendant 570 millions de minutes. C’est donc presque moitié moins qu’House of the Dragon. Cela ne signifie pas pour autant que la série d’Amazon est moins populaire. En effet, il ne faut pas oublier qu’House of the Dragon a deux épisodes supplémentaires par rapport aux Anneaux de Pouvoir. De plus, le dernier épisode de la série Amazon dont la saison 2 est aussi attendue pour 2024 avait été diffusé quelques jours avant la semaine du 17 au 23 octobre.

Enfin, ces chiffres prouvent une nouvelle fois que les séries House of the Dragon et Les Anneaux de Pouvoir respectivement basées sur Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux ont reçu un excellent accueil.

Source : ComicBook