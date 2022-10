House of the Dragon : la saison 2 n’arrivera pas en 2023, annonce HBO

Le patron de HBO, Casey Bloys, a donné plus d’informations sur la sortie de la saison 2 de House of the Dragon, mais ce n’est pas une bonne nouvelle. Ne vous attendez pas à voir la saison 2 avec la Danse des Dragons en 2023.

Depuis le final de la saison 1 de House of the Dragon qui a attiré la plus grande audience de HBO depuis Game of Thrones, tous les fans se demandent quand sortira la saison 2. On sait déjà que le tournage débutera en Espagne entre mars et juin 2023, mais Casey Bloys qui est le patron de HBO a donné plus d’informations sur la date de sortie à laquelle il faut s’attendre. Malheureusement, il y a peu de chances de voir la saison 2 débarquer en 2023. Casey Bloys s’attend plutôt à une sortie en 2024.

House of the Dragon © HBO

Nous avons encore peu d’informations au sujet de la deuxième saison du spin-off de Game of Thrones si ce n’est qu’elle mettra à l’honneur la Danse des Dragons. Dans l’univers de Westeros, la Danse des Dragons est l’une des plus grosses guerres civiles qui opposent deux branches de la maison Targaryen. La deuxième saison s’annonce définitivement encore plus intense que la première !

Le patron de HBO s’attend à une sortie en 2024 pour la saison 2 de House of the Dragon

À l’occasion d’une interview accordée à Vulture, Casey Bloys est revenu sur le succès rencontré par House of the Dragon. Il a aussi parlé de la saison 2 et à quel point elle est attendue avec impatience par tous les fans. Il s’est néanmoins montré réaliste pour ne pas que les fans n’aient pas trop d’espoir.

« Ne l’attendez pas en 2023, mais plutôt en 2024, je pense. Nous commençons tout juste à élaborer le plan et, comme la dernière fois, il y a tellement d’inconnues. Ce n’est pas pour faire le timoré ou garder le secret, mais vous ne voulez pas dire que ça va être prêt à cette date si ça ne l’est pas et qu’il faut la déplacer », a déclaré Casey Bloys. En clair, le patron de HBO préfère rester vague sur le sujet tant que la production de la saison 2 n’avance pas considérablement.

En tout cas, les prochains épisodes de House of the Dragon n’arriveront pas l’année prochaine. Nous ne pouvons pas savoir si HBO aura besoin de 2 ans pour sortir chaque saison, mais George R.R. Martin a affirmé qu’elle aura 4 saisons de 10 épisodes chacune. Dans ce cas, House of the Dragon va nous accompagner au cours des prochaines années.

