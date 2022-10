House of the Dragon : le final a attiré la plus grande audience de HBO depuis Game of Thrones

L’épisode final de la saison 1 de House of the Dragon a battu des records. Il a attiré la plus grande audience de HBO depuis Game of Thrones. Il n’a cependant pas attiré autant de téléspectateurs que l’épisode final de Game of Thrones.

Le dixième et dernier épisode de la saison 1 de House of the Dragon a été diffusé le 23 octobre sur HBO. Sans vous spoiler le final, le spin-off de Game of Thrones a battu des records d’audience. En effet, le dernier épisode a attiré la plus grande audience de HBO depuis Game of Thrones.

House of the Dragon © HBO

Le dernier épisode de House of the Dragon a battu des records de visionnage pour HBO, mais pas tous. Il lui a effectivement manqué 10 millions de téléspectateurs pour arriver au niveau de l’épisode final de Game of Thrones. Néanmoins, il ne s’agit que de la première saison alors que Game of Thrones s’est conclu après 8 saisons. D’ailleurs, George R.R. Martin a confirmé que House of the Dragon aura 4 saisons de 10 épisodes chacune au total.

House of the Dragon est presque à la hauteur de Game of Thrones en termes de visionnage

Le final de la saison 1 de House of the Dragon a attiré 9,3 millions de téléspectateurs. En comparaison, le dernier épisode de Game of Thrones avait été vu par 19,3 millions de personnes. Même l’avant-dernier avait attiré 18,4 millions de téléspectateurs.

HBO a également partagé plus de chiffres sur House of the Dragon. En moyenne, les 10 épisodes ont attiré 29 millions de téléspectateurs aux États-Unis. L’avant-dernière saison de Game of Thrones en avait attiré 32,8 millions contre 44,2 millions pour la dernière. La saison 1 de House of the Dragon ne se trouve donc pas très loin derrière.

De manière générale, House of the Dragon a rencontré un énorme succès dans le monde entier. Le PDG de HBO, Casey Bloys, a déclaré dans un communiqué que : « nous sommes ravis de voir House of the Dragon prendre feu avec les fans de Game of Thrones du monde entier, ainsi que de nouveaux téléspectateurs qui découvrent le monde de Westeros ». On attend désormais la saison 2 de House of the Dragon qui mettra la Danse des Dragons à l’honneur. Le tournage devrait commencer en mars 2023 en Espagne.

