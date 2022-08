House of the Dragon est le meilleur lancement de HBO avec 10 millions de téléspectateurs américains

Le premier épisode de la nouvelle série House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones, rencontre un énorme succès. HBO vient d’annoncer que la série est son meilleur lancement jamais enregistré avec 10 millions de téléspectateurs américains.

House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones, est enfin arrivé. Le premier épisode est disponible depuis dimanche sur HBO et HBO Max aux États-Unis et sur OCS en France. En dépit des plantages du côté de la plateforme de streaming HBO Max, le premier épisode a déjà rencontré un énorme succès. À tel point que HBO qualifie House of the Dragon comme étant le meilleur lancement de série jamais réalisé à ce jour.

House of the Dragon – Crédit : HBO

Au total, HBO a enregistré 10 millions de téléspectateurs américains qui se sont connectés pour découvrir le premier épisode du spin-off de Game of Thrones, y compris la scène violente que les créateurs défendent face aux critiques de certains fans. Le deuxième épisode n’est pas attendu avant dimanche prochain, mais House of the Dragon est déjà une réussite.

Les téléspectateurs de House of the Dragon représentent « la plus grande audience pour toute nouvelle série originale » de HBO

HBO a annoncé que « la première de House of the Dragon a attiré 9,986 millions de téléspectateurs sur la TV linéaire et HBO Max aux États-Unis dimanche soir, la plus grande audience pour toute nouvelle série originale de l’histoire de HBO ». À titre de comparaison, la finale de Game of Thrones avait attiré 13,7 millions de téléspectateurs sur TV. Elle avait aussi compté plus de 19 millions de vue avec les services de streaming et de vidéo à la demande.

Le lancement de House of the Dragon prouve que l’engouement pour l’univers de Game of Thrones est toujours bel et bien présent. Les fans n’ont pas hésité à replonger dans Westeros ce week-end plusieurs années après la déception de la finale de Game of Thrones. D’ailleurs, la demande de streaming de Game of Thrones sur HBO Max a augmenté de 90 % en juillet, juste avant la sortie de House of the Dragon.

Comme Casey Bloys qui est le responsable du contenu de HBO l’a déclaré dans un communiqué, « c’était merveilleux de voir des millions de fans de Game of Thrones revenir avec nous à Westeros hier soir. House of the Dragon présente une distribution et une équipe incroyablement talentueuses qui se sont investies corps et âme dans la production et nous sommes ravis de la réponse positive des téléspectateurs ».

Source : The Verge