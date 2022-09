House of the Dragon a une « coordinatrice des scènes intimes » après la polémique Game of Thrones

Pour créer un environnement de travail sain lors des scènes de sexe, House of the Dragon a fait appel à une « coordinatrice des scènes intimes » après la polémique Game of Thrones.

Vous n’êtes pas sans savoir qu’avec le recul, les scènes de sexe de Game of Thrones suscitent la polémique. Notamment car Emilia Clarke, l’interprète de Daenerys, a partagé sa gêne lors des moments crus de nudité. House of the Dragon contient également des moments sexuels explicites mais pour l’occasion, HBO se tourne vers Miria Lucia. Cette membre de l’équipe est une « coordinatrice des scènes intimes » qui, interviewée par Deadline, présente son travail sur le tournage.

Un environnement plus sûr pour l’équipe d’acteurs

Miriam Lucia se charge des scènes de sexe dans House of the Dragon. L’occasion d’améliorer la gestion de l’intimité depuis Game of Thrones. Emilia Clarke a ouvertement parlé de son expérience désagréable lors de ces moments.

Le spin-off cherche donc à créer un environnement plus sûr pour les acteurs lors de ces passages de nus avec des rapports sexuels simulés.

Dans une interview pour Deadline, la coordinatrice des scènes intimes dévoile son implication dans la série. Elle précise notamment que l’équipe a été très sensible à cette question. De quoi rendre le processus plus simple pour les acteurs.

Je pense que ce que vous obtenez dans House of the Dragon, c’est non seulement une équipe sensible, mais aussi un casting conscient de cela. Qui fait attention à ce qu’il accepte. Il s’agissait de trouver l’équilibre pour les showrunners. Le contenu sexuel et la nudité font partie de la série, son essence, mais nous sommes dans une nouvelle ère. J’ai été invité dès le début lors des répétitions, discussions et lectures pour qu’ils sachent qui je suis. Que tout soit OK. Mon travail consiste à m’assurer d’un environnement sûr. C’était évident sur House of the Dragon. Il était très clair que la façon dont les scènes de sexe allaient être abordées, la façon dont les acteurs allaient être informés, étaient différente. Les choses étaient respectées durant le tournage. – Miriam Lucia

Finalement, House of the Dragon ne tire pas un trait sur les scènes de sexe. Mais grâce à Miriam Lucia, les acteurs profitent d’un environnement plus sûr pour ces moments très intimes à tourner.

Source : ScreenRant