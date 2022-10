House of the Dragon aura 4 saisons de 10 épisodes, confirme George R.R. Martin

La série House of the Dragon sera composée de 4 saisons contenant chacune 10 épisodes. George R.R. Martin, l’auteur de la saga littéraire du Trône de fer, l’a confirmé dans un billet de blog.

La première saison de House of the Dragon touche bientôt à sa fin. Les 8 premiers épisodes sont déjà disponibles et il y en a 10 au total. L’épisode 9 sera diffusé le 16 octobre et le dernier arrivera le 23 octobre. Les fans commencent donc à se poser des questions sur la suite du spin-off de Game of Thrones. Heureusement, la série a encore plusieurs saisons devant elle.

George R.R. Martin a confirmé dans un billet de blog que House of the Dragon aura 4 saisons au total. Chacune d’entre elles aura 10 épisodes comme c’est déjà le cas pour la saison 1. Autant vous dire que la série dérivée de Game of Thrones va nous accompagner pendant quelques années. Les acteurs des premiers épisodes ne sont cependant pas restés puisque la série a fait un saut de 10 ans dans le temps. Elle a donc eu besoin de renouveler ses acteurs. D’ailleurs, l’un d’entre eux était détesté avant même le début de la série.

George R.R. Martin aime beaucoup les sauts dans le temps de House of the Dragon

Dans son billet de blog, George R.R. Martin a parlé de plusieurs choses, dont les derniers matchs de football américain, avant de revenir sur House of the Dragon. Il a confié que : « je pense que Ryan [Condal] a très bien géré les sauts [dans le temps] et j’adore à la fois les jeunes Alicent et Rhaenyra et les versions adultes ainsi que les actrices qui les jouent ».

L’auteur de la saga littéraire du Trône de fer révèle aussi à quel point il apprécie que la première saison soit composée de 10 épisodes, et dure donc une dizaine d’heures. « Je suis ravi que nous ayons encore 10 heures chaque saison pour raconter notre histoire », a-t-il déclaré.

George R.R. Martin a ensuite conclu que : « il faudra quatre saisons complètes de 10 épisodes chacune pour rendre justice à la Danse des Dragons, du début à la fin ». Dans l’univers imaginé par l’auteur, la Danse des Dragons est la guerre civile de succession qui oppose deux branches rivales de la Maison Targaryen. Elle se déroule 170 ans avant les évènements de Game of Thrones.

