Le réalisateur de House of the Dragon évoque les rivalités avec Les Anneaux de Pouvoir

En cette période de l’année, les amateurs de fantasy sont servis. Deux excellentes séries du genre sont actuellement en cours de diffusion : House of the Dragon sur OCS et Les Anneaux de pouvoir, sur Prime Video. Y’a-t-il une rivalité entre les deux séries ? Le réalisateur de la première s’exprime à ce sujet.

Les Anneaux de pouvoir sur Amazon et House of the Dragon sur OCS © Amazon Studios, HBO

C’est une bonne période pour être un fan de fantasy en termes de télévision. Entre House of the Dragon, et Le Seigneur des anneaux d’Amazon, il y a du choix. Pour Ryan Condal, le réalisateur du spin-off de Game of Thrones, il n’y a toutefois aucune rivalité entre les deux séries. Condal a expliqué à The Wrap que, de son point de vue, voir plus de fantasy à la télévision est une bonne chose et qu’il est lui-même un grand fan de Tolkien.

Pas de rivalité entre les deux séries du moment

« J’ai lu Le Seigneur des anneaux, Le Silmarillion et Le Hobbit plusieurs fois en grandissant, j’ai vu les films de Peter Jackson plusieurs fois au cinéma », a déclaré Condal. « J’aime tout ça, j’aime la haute fantaisie, et franchement, je veux vivre dans un monde où il y a de la place pour que toutes ces choses existent, si elles sont bonnes. C’est ce que nous tous, les nerds, voulons voir » a-t-il ajouté.

Condal a déclaré qu’il ne pensait pas que les deux émissions étaient en concurrence, mais qu’elles se complétaient. « Quelqu’un qui regarde Les Anneaux de pouvoir peut très bien regarder House of the Dragon, je ne le vois pas de cette façon » a déclaré Condal. « L’une alimente l’autre, et je pense que plus il y a de divertissement de bonne qualité à la télévision, plus cela va attirer le grand public qui pourrait ne pas être si prédisposé à regarder ça » a-t-il dit.

Bien sûr, il y a aussi le fait que les deux émissions, bien qu’elles soient du même genre, sont très différentes. La directrice d’Amazon Studios, Jennifer Salke, avait déclaré que Les Anneaux de pouvoir ne ressemblerait jamais à Game of Thrones et n’essayerait jamais de le faire.

Amazon ne désirait donc pas en faire une série de type Game of Thrones et les fans n’en voulaient pas non plus. En effet, Jennifer Salke a précisé que, dès l’officialisation de la série, les fans demandaient à ne pas voir des scènes avec « du sexe et un niveau de violence provocatrice ».

Source : The Wrap