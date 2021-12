Howard Stark devient l’un des plus sombres et profonds personnages de MCU

Mephisto recrute l’homme le plus proche de Tony Stark, son père.

Dans Avengers #50 (créé par Jason Aaron, Aaron Kuder, Carlos Pacheco, Ed McGuinness, Javier Garron, Rafael Fonteriz, Alex Sinclair, David Curiel, Matt Hollingsworth, Rachelle Rosenberg et VC’s Cory Petit) Mephisto a l‘opportunité d’approcher un homme dont l’ambivalence n’a d’égale que la dureté. Ce n’est pas la première fois qu’une des versions parallèles de cet homme choisit l’obscurité. Mais cette fois-ci, sur la Terre 4111, Howard est d’une profondeur tellement malsaine qu’il en devient presque plus intéressant que Tony.

Howard Stark dans Avengers #50 – Crédits : Marvel

Dans l’Univers principal de la série Avengers de Marvel, la terre 616, Howard meurt dans un accident de voiture. Son fils Tony, le futur Iron Man, n’a que 21 ans. Tony est marqué à jamais par la relation conflictuelle d’avec son père. Les attentes extrêmes du père à l’égard de son fils le laissent envahi d’un sentiment d’infériorité, racine de son arrogance légendaire. Ce trait de personnalité si caractéristique chez Tony était d’une grande importance pour son créateur original, Stan Lee, à tel point que ce dernier voulait que les fans le détestent.

Howard Stark a toujours été très présent en filigrane

Ainsi, ce père a toujours été omniprésent, pour Tony, et en filigrane pour nous, spectateurs de ses troubles. Probablement, cette pression paternelle n’était pas tant la résultante d’une ambition inquiète pour le futur de Tony. Mais plutôt d’un égoïsme occultant les êtres alentour, et en premier lieu les proches. Car dans cette autre dimension, Howard va céder à la tentation extrême. En échange de la vie éternelle et de pouvoirs démesurés, il accepte le pacte offert par Mephisto. Il tue sa famille.

« Le problème avec la vision du futur… c’est qu’on ne vivra jamais assez pour tout voir »

Howard Stark n’est pas simplement un assassin sans âme. Il est en fait un homme fasciné, obsédé, dont l’intelligence le désaccorde avec son temps. Une vie n’est que trop peu pour les possibles que lui offrent ses talents de visionnaire, de créateur du futur. Son statut de mortel lui est insupportable et il devient jaloux de son fils. Il préfère alors tout perdre pour survivre aux lois du temps, devenant en échange l’esclave et le soldat de Mephistos.

