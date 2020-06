Iron Man : Peggy Carter pourrait être la mère de Tony Stark

L’idée que Peggy soit la mère de Tony peut sembler un peu farfelue. Cependant, certains éléments suggèrent que cela n’est pas totalement impossible. Comme Tony, le père de ce dernier était un peu un playboy avant de rencontrer Maria. Dans la série Agent Carter, nous avons d’ailleurs vu Howard Stark draguer Peggy à plusieurs reprises.

Dans le show, on peut voir que Peggy et Howard se respectent et se soucient mutuellement du bien-être de l’autre. Cela aurait donc pu conduire à une relation d’un autre niveau. Il faut cependant reconnaître qu’aucune de leurs apparitions dans les films et la série n’apporte de preuve concrète qu’ils aient bien eu une relation amoureuse.

Un autre problème qu’il est également important de souligner est lié à l’âge. Supposons que Peggy avait 19 ans dans Captain America : First Avenger et 20 dans la série (dont l’intrigue a lieu environ un an après la perte de Steve dans l’Arctique). Cela signifierait que Peggy aurait donné naissance à Tony à la fin de la trentaine, donc très tardivement, en supposant que Tony était dans la quarantaine dans le premier film Iron Man.

Tony Stark peut-il vraiment être l’enfant caché de Peggy Carter ?

Peggy était une femme tournée vers sa carrière. Si Howard et elle ont eu un moment de faiblesse et conçu Tony à cette occasion, il n’est pas fou de penser qu’elle ait pu accoucher puis continué à exercer ses fonctions, pendant que l’enfant était gardé par son père biologique et sa belle-mère.

Si on peut admettre que cette situation soit crédible, il est néanmoins très étonnant qu’un homme aussi influent qu’Howard ait pris un tel risque. Un scandale de cette ampleur aurait pu en effet ternir sa réputation déjà douteuse. Il est également évident que cela aurait été difficile à accepter pour Maria.

Certes, il a été établi que la mère de Tony était Maria et que Peggy a eu sa propre famille avec l’agent Daniel Sousa. Mais cela n’était valable que jusqu’à ce que Steve reparte dans le passé pour retrouver Peggy dans Avengers : Endgame. Les frères Russo ont toutefois déclaré que Steve était en fait allé dans un univers alternatif où Peggy était toujours célibataire. Avec toutes ces complications, il est néanmoins peu probable que Peggy soit la mère biologique de Tony. Il s’agit après tout d’une simple théorie de fans, qui à moins d’une révélation dans un prochain film ou une prochaine série du MCU, ne se confirmera certainement jamais.

