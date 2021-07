Marvel : avec Iron Man, Stan Lee a voulu créer un héros que tous les fans détesteraient

Dans une interview de 2013, le regretté Stan Lee avait déclaré: « Je pense que je me suis lancé un défi. C’était l’apogée de la guerre froide. Les lecteurs, les jeunes lecteurs, s’il y avait une chose qu’ils détestaient, c’était la guerre, c’était l’armée. ». Alors quoi de plus méprisable pour cette jeune génération de fans pacifistes qu’un milliardaire égoïste et égocentrique fabricant d’armes de guerre ? « il fournissait des armes à l’armée, il était riche, c’était un industriel. », racontait le papa de Marvel.

À l’origine, Iron Man n’avait rien d’un super-héros. – Crédit : Marvel Entertainement

Mais Stan Lee voulait que le public finisse par aimer Iron Man. « J’ai pensé que ce serait amusant de prendre le genre de personnage que personne n’aimerait, qu’aucun de nos lecteurs n’aimerait, et de le leur enfoncer dans la gorge et de les faire l’aimer… Et il est devenu très populaire. » se remémorait Stan Lee.

Iron Man : le marchand d’armes devenu sauveur de l’humanité

Tony Stark était un homme qui capitalisait sur la misère et la peur des autres pour faire de l’argent avant de devenir Iron Man. Un passé très éloigné de celui des super-héros Marvel habituels. Son profil correspondait même plus à celui d’un méchant qu’à celui d’un futur Avenger. Mais au fil de ses aventures, le vendeur d’armes a su prouver sa valeur en mettant sa fortune et son génie au profit des plus faibles.

Tony Sark s’est en effet échappé de la grotte afghane avec un seul objectif en tête : la rédemption. Depuis, le personnage est devenu un héros adulé des fans comme de ses collègues Avengers. Son incarnation par le charismatique Robert Downey Jr. dans le MCU n’a fait qu’augmenter sa cote de popularité. Avec son sacrifice dans Avengers : Endgame, Iron Man a définitivement prouvé qu’il était un vrai héros, prêt à mourir pour mettre fin à la guerre contre Thanos. Si Tony Stark est mort, Iron Man ne l’est peut-être pas. Certains fans ont d’ailleurs déjà une petite idée de qui pourrait le remplacer le milliardaire au cinéma…

Source : Screenrant