MCU : une théorie dévoile l’identité du successeur d’Iron Man

Ce n’est plus un secret : Tony Stark a rendu l’âme après avoir combattu Thanos et sa bande. Il est donc probable qu’un nouveau visage prenne sa suite. Mais qui pourrait porter ce lourd héritage ? Une nouvelle théorie vient de se pencher sérieusement sur la question. Entre Riri Williams et Morgan Stark, les paris semblent ouverts. Qui l’emportera ? Telle est la question. A travers une vidéo savamment orchestrée, la réponse est désormais à portée de clic !

Qui prendra la relève d’Iron Man ? – Crédit : Marvel Studios

Cette théorie se dévoile alors que Marvel est également en pleine réflexion pour choisir le comédien qui campera Iron Man dans l’adaptation de Secret Wars.

Un successeur attendu ?

Le personnage de Riri Williams a fait sa première apparition dans Invincible Iron Man en 2016. Ce petit génie a construit elle-même sa propre armure avant de s’emparer du titre d’Ironheart. Riri devrait, dans un avenir proche, avoir le droit à sa propre série. Ce seul indice permet de conclure que le personnage devrait prendre une place plus que conséquente dans les années à venir au sein du MCU. Mais attention, cela ne ferme pas pour autant la porte à un Iron Man « transitoire ». Le personnage pourrait connaître le même chemin que Captain America dans Falcon.

Morgan Stark et Riri semblent donc jouer à armes égales pour prendre la relève. C’est en tout cas ce que cette courte vidéo semble vouloir démontrer. Mais avouons-le franchement, Riri semble prendre l’avantage pour la suite !

Les scénarios plausibles et possibles sont nombreux. Et seul l’avenir pourra nous dire qui a raison sur la question. Après Avengers : Fin de Partie, difficile de comprendre clairement quelle voie décidera d’emprunter Marvel pour la phase suivante. Les portes sont donc grandes ouvertes pour dessiner un chemin à la hauteur des espérances portées par les fans.

En attendant, nombreux sont ceux qui spéculent sur le comédien qui prendra la suite de Robert Downey Jr dans Secret Wars. Plusieurs noms semblent circuler activement sur la toile. On parle notamment de Ty Simpkins ou encore Timothée Chalamet, qui a décidément le vent en poupe.

